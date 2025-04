K účtům politiků na sociálních sítích má většinou přístup alespoň část marketingového týmu. Právě to podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka může být problematické.

„Často se sdílí heslo mezi mnoha lidmi, a to i poté, co v týmu daní jedinci nefigurují a účet už nespravují,“ vysvětluje pro iDNES.cz.

Častou chybou je také používání stejného hesla na více platformách a účtech najednou. Proto Špaček doporučuje takzvané dvoufaktorové ověření. Po zadání klasického hesla uživatel musí potvrdit přihlášení ještě jednou, například pomocí otisku prstu na svém chytrém telefonu.

Špaček ale varuje, že ne všechny dvoufaktorové metody jsou úplně bezpečné. „Ověření pomocí SMS lze překonat zákeřnými aplikacemi, heslo se dá získat i phishingem. U chytrých aplikací to tak jednoduché není,“ upřesňuje.

Přijali jsme opatření, říká mluvčí premiéra

Byť se podle experta nedá předpovědět, zda bude podobných případů přibývat, odklon politiků od používání sítě X neočekává. „Taková věc by nepomohla. Řešením je lepší zabezpečení, případně kontrola toho současného, ne méně časté používání dané sítě,“ dodává.

Premiérova mluvčí Lucie Michut Ješátková uvádí, že premiérův tým přijal taková opatření, aby se podobný útok nemohl opakovat. Případ už šetří kriminalisté „Sociální síť X je důležitým prostředkem ke komunikaci s občany a médii. V tuto chvíli o odchodu neuvažujeme,“ potvrzuje. Falešný příspěvek na Fialově účtu po pár minutách zmizel.

Podle bezpečnostního experta Michala Špačka takto úspěšný útok nemusí nutně znamenat slabé zabezpečení účtu. „Může to být tím, že někdo překonal i to silnější. Že třeba někdo nepočítal s tím, že se taková věc stane nebo že někdo udělal lidskou chybu,“ míní. Obecně podle něj nejde říct, zda je prolomení účtu vyloženě složité, protože záleží na spoustě faktorů. „Je to složité asi jako ukrást auto,“ říká s nadsázkou.

Fiala není jediný

O prolomení účtů či úniku informací se v posledních týdnech mluvilo hlavně v souvislosti s vyzrazením plánů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o úderu na jemenské povstalce. Ke konverzaci, která měla sloužit striktně pro členy Trumpova týmu se dostal i novinář webu The Atlantic.

Z českého prostředí Špaček poukazuje na únik e-mailů tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v roce 2016. Elektronickou poštu následně zveřejňoval ultrapravicový web White Media. Zprávy se tehdy týkaly uprchlické krize, vedení Českého rozhlasu ale i financování sportu.

Sobotka tehdy argumentoval, že heslo měl dostatečně silné. Kritici ale upozorňovali, že si o takových tématech neměl psát přes soukromou adresu. Tajné dokumenty v korespondenci ale pravděpodobně nefigurovaly.