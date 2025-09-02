Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Autor: ,
  12:09aktualizováno  12:27
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal. „Bylo to ve mně,“ dodal ale vzápětí. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“.

„Jak jsem ho flákl do toho ramene, tak se sklonil. Dál si to moc nepamatuju. Vím, že na mě skočili ti chlapi a on najednou zmizel. Myslel jsem si, že ten mítink bude dál pokračovat,“ popsal napadení předsedy hnutí ANO útočník Vladislav N.

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Také na kameru ukázal, jakým způsobem Babiše berlí uhodil. „Tak jsem ustoupil bokem a takhle jsem ho vzal přes rameno,“ řekl. „To byl totální zkrat. Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ dodal.

Svědkyně: Jen ho prostě praštil

„Byl velmi klidný, jen ho prostě praštil,“ komentovala útok na šéfa hnutí ANO žena, která celý incident viděla.

„Točila jsem si záběry, jak pan Babiš veřejně lže .. a najednou se zjevil pán, který dvakrát udeřil Babiše holí,“ řekla žena.

Podle jejích slov lidé muže natlačili do davu a on spadl na další dva lidi také o francouzských holích a povalil je na zem. „Snažil se jim omluvit, ale ten dav ho tam začal lynčovat.“

Podle zdroje blízkého vyšetřování se Vladislav N. narodil v roce 1961. Žije sám v obci nedaleko Dobré na Frýdecko-Místecku, kde k útoku došlo. Není ženatý a v minulosti dvakrát neúspěšně kandidoval v komunálních volbách jako nezávislý kandidát.

Podle Vladislava N. se celá událost odehrála velmi rychle. „To byla dvouminutová záležitost. Vystoupil jsem z auta, přešel jsem silnici, šel jsem ke skupince starších seniorů,“ popisoval.

Útočníka podle vlastních slov nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu, kterou slíbil během svého vládního angažmá postavit pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

Byl to zkrat, říká muž, který zaútočil na Babiše
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
41 fotografií

„Co tady taháte za hlouposti a lži?“ ptal se podle útočníka Babiš na základě dotazu. „V té chvíli jsem se nemohl udržet, natáhl jsem se a normálně jsem mu flákl koncem té hole, protože to se nedá poslouchat, co ten člověk dokáže říct za nepravdy,“ řekl útočník.

Video z útoku koluje na sociálních sítích:

Vladislav N. také dodal, že nestojí na ničí straně a vadí mu i jiní politici. Největší problém ale vidí ve lžích. „Vadí mi, když někdo stále donekonečna lže,“ popsal. Na svém profilu na Facebooku se ale v příspěvcích opíral především do současné opozice.

Psal mimo jiné o potřebě znárodnit Agrofert, tedy koncern patřící právě Andreji Babišovi nebo o tom, že Česká republika je zatížena „estébáky a oživlými komunisty“. Sám na Facebooku sleduje několik politiků z TOP 09 nebo třeba oficiální profil ODS. Opřel se ale i do bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) v souvislosti s bitcoinovou kauzou.

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Podle svých slov byl policií po útoku odvezen na výslech do Třince. Policie mu prý řekla, že „ho nevidí naposledy“. Podle policejní mluvčí se skutek vyšetřuje jako čin z výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Napadení Andreje Babiše mezitím odsoudil prezident Petr Pavel, předseda vlády Petr Fiala z ODS i ministr vnitra a šéf vládních Starostů Vít Rakušan či další politici napříč stranami.

Vstoupit do diskuse (373 příspěvků)

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Jak se máte? Žiju. Fico se v Číně setkal s Putinem, měli žertovnou náladu

Ruský diktátor Vladimir Putin se v úterý v Číně sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na schůzce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie. Rusko prý nikdy nebylo proti vstupu...

2. září 2025  13:03

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:03

Trvalo to tři roky. Česko-slovenská členka Cirque du Soleil popisuje cestu k souboru

Když před tisíci diváky v São Paulu poprvé vystoupila s Cirque du Soleil, věděla, že si splnila sen. Dnes je Tamara Dikyová jedinou česko-slovenskou zpěvačkou v souboru a její hlas doprovází...

2. září 2025  13:02

Patrioti přejí Babišovi brzké uzdravení. Stejně vyhraje volby, hlásí Orbán

Maďarský předseda vlády Viktor Orbán odsoudil pondělní útok holí na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. To, co se odehrálo na předvolebním mítinku v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku, kritizují další...

2. září 2025  12:06,  aktualizováno 

Tohle mě nezastaví, řekl Babiš po útoku. Chce se vrátit co nejdřív do kampaně

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se vyjádřil k pondělnímu útoku holí na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. „Ten pán mě dlouhodobě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ popsal na Facebooku. Moment...

2. září 2025  12:39

V Putinově válce padly dva tisíce vojáků z KLDR. Kim chce poslat dalších šest tisíc

V rusko-ukrajinském konfliktu byly zabity přibližně dva tisíce severokorejských vojáků, vyplývá z údajů jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS), podle níž KLDR plánuje do Ruska vyslat dalších...

2. září 2025  12:37

Napadení Babiše je akt současné vlády, prohlásil Metnar na mítinku v Hranicích

Členové hnutí ANO dnes absolvovali první mítink po pondělním napadení svého lídra Andreje Babiše na Frýdecko-Místecku. Sám předseda se dopoledního setkání v Hranicích na Přerovsku nezúčastnil - po...

2. září 2025  12:27

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

2. září 2025  12:09,  aktualizováno  12:27

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Gazprom zvýší dodávky plynu do Číny, podepsal dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. Smlouva...

2. září 2025  12:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Překvapení nejen pro řidiče přijíždějící do Chocně a Vysokého Mýta připravil o víkendu neznámý vtipálek, který prohodil cedule s názvy obou měst, která jsou od sebe vzdálena zhruba pět kilometrů....

2. září 2025  12:03

Babiš nebyl první. Útok zažil i Dolejš, Paroubek či Klaus se Zemanem

Účastník předvolebního mítinku v pondělí v Dobré u Frýdku Místku napadl lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který skončil v nemocnici. Nejrůznější útoky provázejí českou politiku už řadu led. Od házení...

2. září 2025  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.