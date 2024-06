Vrah z fakulty a Klánovic se mstil celé společnosti, radikalizace se nepotvrdila

Policie podle serveru Seznam zprávy má již odpověď na jednu z hlavních otázek. Vyšetřovatelé dospěli k tomu, že vrah David K. byl osamělým útočníkem a jeho čin byl namířený proti celé společnosti. Současně se podle vyšetřovatelů cítil nepochopen a chtěl se tak zviditelnit. Psychickou chorobou, která by ho činila nepříčetným, však podle zdrojů serveru netrpěl.

Policie také vyloučila, že by ho k činům někdo nabádal nebo měl nějakého komplice. Současně se také nepotvrdilo, že při vraždě čtrnácti lidí na fakultě se mstil někomu konkrétnímu či by byl pod vlivem nějaké skupiny, která by jej radikalizovala.

Problém navazovat blízké vztahy

Jelikož David K. po útoku na fakultě spáchal sebevraždu, tak jej nemohli psychiatři podrobit zkoumání. Vyšetřovatelé tak musí vycházet především z dopisu, který zanechal, či z informací od okolí.

Podle výsledků policejního vyšetřování byl sice úspěšný student, ale zároveň uzavřený typ. Problém pro něj bylo také navazovat blízké vztahy. Státní zástupkyně Jana Murínová již na konci dubna na zasedání sněmovního výboru pro bezpečnost prohlásila, že soudní znalkyně pracuje na jeho psychologickém profilu a že už teď je jasné, že netrpěl žádnou duševní chorobou, přestože navštěvoval psychiatrii.

Podle vyšetřovatelů si byl vědom, co dělá, a nelze ho označit za nepříčetného. Vyšetřovatelé zároveň došli k závěru, že pachatelův plán šlo dopředu jen velmi těžko odhalit. Policie však krátce po tragické události oznámila, že jsou mezery v systému, kvůli nimž se dostal ke zbraním.

V budově už desítky minut

Policie od začátku čelí kritice kvůli tomu, jak postupovala těsně před útokem na fakultě, kdy už po pachateli pátrala a věděla, že je nebezpečný.

Redakce iDNES.cz nedávno přinesla nové informace o tom, že vrah byl v budově pravděpodobně už desítky minut předtím, než začal střílet. A zároveň i v době, kdy jej v budově hledali policisté. Ti však prohlédli jen přízemí a chodbu v prvním patře. Budovu nevyklidili a odešli.

Podle ředitele GIBS Víta Hendrycha policisté udělali maximum možného, pracovali efektivně a rozhodovali se logicky. Nikdo z policistů není podezřelý ze spáchání trestného činu. Zpráva ale zůstává neveřejná. GIBS se tak snaží neodhalit policejní postupy, aby to nemohli zneužít možní budoucí útočníci.

31. ledna 2024