Velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek se přesune na ambasádu ve Washingtonu. Kmoníček nechtěl své nové angažmá nijak komentovat. Informaci ale nevyvrátil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) seznam označil za tajný.
Babišův kabinet v lednu zastavil výměnu velvyslanců a konzulů, na které se loni dohodl prezident Petr Pavel s tehdejším premiérem Petrem Fialou (ODS). „Pro nás byli ti velvyslanci schváleni předčasně, podle našeho gusta je tam strašně moc politických nominantů,“ vysvětloval to premiér Babiš. Na novém seznamu je nyní osmnáct nominantů.
Původní návrh Fialovy vlády počítal s tím, že nejprestižnější post ve Washingtonu převezme po dosluhujícím velvyslanci jeho dosavadní zástupce. Ten se však novému kabinetu nezamlouvá.