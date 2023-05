Neuvidíte je, jsou příliš cenná. Proč česká zoo tají některá zvířata

Naposledy ji v přírodě odborníci spatřili v roce 1972. Od té doby je hrdlička sokorská považována za vyhubený druh. V Ostravě či Plzni se jí však daří.Tito vzácní ptáci (označovaní též hrdlička sokoránská nebo holub kaštanový), kteří obývali mexický ostrov Socorro, z něj mizeli vinou lidí. S jejich pomocí se tam možná jednou vrátí. Přežívají totiž v zoologických zahradách, a to i v Česku.

Kromě Ostravy a Plzně je nově chová také olomoucká zoo, která získala mladého samce z Německa.Běžní návštěvníci nicméně mohou zatím vidět chovný pár hrdličky sokorské pouze v plzeňské zoo. Další zástupci jednoho z nejvzácnějších živočišných druhů na planetě totiž patří k pokladům, které zahrady ukrývají v zázemí.

Chrání je před vyhynutím

Ostravská zoo chová přes 450 druhů zvířat v počtu přes 6 500 jedinců, ale desítky druhů jenom v zázemí. Je mezi nimi třeba nový pár vzácných asijských poloopic outloňů malých, kondoři královští či právě trojice hrdliček sokorských. Důvodů k ochraně před zraky návštěvníků mají chovatelé víc.

“Hlavním důvodem pro chov v zázemí bývá to, že druh je tak vzácný nebo plachý, že k rozmnožování potřebuje klid či speciální prostředí. To jim poskytujeme, protože se je snažíme zachránit před úplným vyhynutím,“ vysvětlila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.V zázemí jsou i líhně pro vejce ptáků či plazů.

„I když jsou dospělí jedinci v návštěvnické části, na odchovy mláďat některých ptáků i většiny plazů dohlížejí chovatelé v zázemí, stejně jako na odchovy ryb, paryb, obojživelníků nebo bezobratlých živočichů,“ řekla mluvčí.

Výsledky potvrzují, že se to vyplatí. V zoologických zahradách na světě žije už jen necelá stovka hrdliček sokorských. O to významnější je, že se v Ostravě podařilo odchovat přes 30 mláďat. To platí i o dalších ohrožených druzích.

Třeba kondoři královští se v lidské péči rozmnožují velmi vzácně. V Ostravě se prvního mláděte dočkali v roce 2017 po téměř padesáti letech chovu. Ale nyní tamní pár odchovává už šestého potomka.Skryté poklady se dají najít ve většině zoo. Někdy i proto, že opravují nebo teprve plánují stavbu vhodných expozic, jindy jde o nový druh, se kterým se musí nejdříve naučit pracovat chovatelé.

V Praze žijí v zázemí například Kalypsó a Sapfó, dvě samičky krokodýla kubánského. Patří k nejohroženějším krokodýlům na světě. Před covidem měli šanci spatřit krmení těchto nebezpečných predátorů alespoň návštěvníci, kteří si zaplatili speciální zážitkový program.

Nyní se zoo k této atrakci vrací a výhledově plánuje přesun krokodýlů do návštěvnické části.Safari Park ve Dvoře Králové, který pouští zájemce v autech přímo mezi lvy berberské, chová mimo dosah veřejnosti třeba bahnivce horské. Tyto jihoafrické antilopy jsou natolik choulostivé na nemoci a náročné na chov, že je mají pouze dvě evropské zoo. Kvůli nedostatku samic navíc hrozí, že i z nich časem zcela zmizí.

Vzácná zvířata se přestěhují

“Za 50 let se u nás narodilo bahnivcům na 170 mláďat, což nemá ve světě obdoby. V průběhu času se několikrát stěhovali podle toho, jak se měnil areál. Zoologové pro ně vždy hledali klidné místo a často je nechávali v zázemí. Tam jsou i teď. Letos se však vrátí do expozice nedaleko africké vesničky,“ popsal mluvčí parku Michal Šťastný.

Návštěvníci se mohou těšit i na návrat zeber Hartmannové. I tyto vzácné zebry se v parku rozmnožují – narodilo se tam už 135 hříbat. Stádo ale žije již přes deset let v zázemí. „Jejich výběh byl součástí návštěvnické trasy, ale po spojení několika expozic pro africké kopytníky v jednu se ocitl mimo,“ připomněl Šťastný. V areálu již vznikla expozice, do níž se mají zebry stěhovat. Protože nejsou zvyklé na pohyb návštěvníků, výběh zatím testují „ostřílenější“ antilopy vrané.

Olomoucká zoo chová v zázemí 46 druhů zvířat v počtu 123 kusů, převážně ptáky a plazy včetně letos nově dovezeného samečka zmíněné hrdličky sokorské. K tomu časem přibudou další, aby se podařilo sestavit chovný pár. „Některá zvířata jsou v zázemí dočasně, protože čekají na nové expozice nebo v klidu odchovávají mláďata,“ řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.

A dodala, že do zázemí se dostanou jen účastníci zážitkového programu nazvaného Dopoledne ošetřovatelem.Také v Jihlavě se mohou lidé díky programu Jeden den chovatelem dostat do zázemí některých pavilonů. Mimo oči běžných návštěvníků tam zoo chová 145 větších zvířat ve 25 druzích a více než 150 bezobratlých živočichů.“

Asi nejvzácnější je gekon psychedelický, který byl objeven až v roce 2010. Pochází z Vietnamu a patří ke kriticky ohroženým. Chová ho jen osm zoo na světě v počtu 57 jedinců a my jich máme jedenáct včetně mláďat. Teď pro ně nemáme vhodnou expozici, ale časem je představíme veřejnosti,“ slíbila mluvčí zoo Simona Kubičková.

V Brně chovají v zázemí třeba jezevce hnědé či vzácnou želvu pavoukovitou. Ale i sýčky a sysly obecné, kterým také hrozí vyhubení. Úkolem zoo je odchovávat mladé sýčky i sysly pro vypouštění do přírody, což se daří. „Do přírody už od nás putovalo 120 mladých syslů,“ řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč. Dodal, že do zázemí nyní zoo přechodně stěhuje i řadu dalších zvířat, protože opravuje několik expozic. Návštěvníky tam ale nepouští.