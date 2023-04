Problémy jsou všude. Tohle jsem ale nezažil, říká inspektor o týrání v ústavu

Překvapilo vás, že inspekce prokázala taková pochybení? Nebo se dlouhodobě o problémech vědělo?

Obecně v institucionální výchově problémy jsou. To je evidentní, protože vychovatelé pracují s velmi náročnou a problematickou klientelou. K tomu je potřeba, aby měli dostatečné personální zabezpečení. Aby měli odborníky ochotné pracovat i za nevyhovujících finančních podmínek, které jsou v tomto odvětví nastavené. V různých ústavech se proto setkáváme s různými problémy, a to právě kvůli nedostatku odborníků. Není to úplně jednoduché.

Za mě je problematické i umístění ústavů. Často sídlí v historických budovách, které působí depresivně. Aby se někdo polepšil, potřebuje lepší prostředí.