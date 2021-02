Zasedá ústřední krizový štáb. Po jednání promluví ministr Hamáček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Možnost, že by vláda po 14. únoru nouzový stav vzápětí na třicet dnů vyhlásila znovu, by byla problematická, uvedl v úterý Hamáček. „Tak jak já mám stanoviska ústavních právníků, tak by to bylo možno chápat jako obcházení Ústavy. Otázka je, zda by to v té situaci nefungovalo jako poslední záchranná brzda před nějakou katastrofou,“ řekl ministr vnitra.

„Pořád lepší čelit následkům, než umřít,“ odvětil na otázku iDNES.cz, zda by takovou brzdu využil, když ví, že by to obcházelo Ústavy České republiky.

Vláda totiž ztratila hlasy komunistů. Těm vadilo, že kabinet vrátil část peněz armádě, nesplnil navíc slib otevřít lyžařské areály a zajistit návrat dětí do škol.

Premiér Andrej Babiš ráno uvedl, že ministrům uložil úkol řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Dodal ale, že doufá, že opoziční strany zapomenou na politiku a budou myslet na zdravotnictví. Bez nouzového stavu nebude možné řešit situaci v nemocnicích přeplněných pacienty s covidem-19, varoval.

V úterý přibylo v Česku poprvé od 13. ledna více než 10 tisíc nakažených covidem. Laboratoře odhalily 10 165 případů, o tisíc více než před týdnem. Rizikové skóre PES v Česku i ve středu dál zůstává na 71 bodech.