Další zamítnuté žaloby. Soud v Ústí odmítl zrušit kandidátky Pirátů a SPD

  9:41
Ústecký krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany a SPD pro říjnové sněmovní volby. Podle soudu jsou návrhy nedůvodné. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněném na úřední desce.
Tisková konference Pirátské strany k představení prvních deseti kandidátů a odborníků na pražské kandidátce pro sněmovní volby. (30. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference SPD s Tomiem Okamurou a Radimem Fialou. (17. června 2025)
Ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem podalo žalobu hnutí Přísaha proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany. Důvodem bylo to, že se na ní nacházejí i zástupci Zelených a s ohledem na uzavření smlouvy jde podle hnutí o volební koalici. Po podání žaloby to novinářům řekl předseda Přísahy Róbert Šlachta. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na to uvedl, že se Šlachta pouze snaží zviditelnit.

Nepřiznaná koalice? Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD

Šlachta řekl, že jeho hnutí žalobu podalo pouze pro Ústecký kraj, kde sám kandiduje jako lídr kandidátky Přísahy. Důvodem je podle něj to, že tam Zelení na společné kandidátce figurují nejvýrazněji, když obsadili 5., 9., 13., 19., 25. a 26. místo. Přísaha také podle Šlachty nechce zbytečně zatěžovat soudní systém žalobami ve více krajích.

Ústecký krajský soud zamítl také návrh uskupení Česká republika na 1. místě! na zrušení registrace kandidátní listiny politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD spolupracuje se stranami Trikolora, PRO či Svobodní a v kampani vystupují společně. Soud označil návrh za nedůvodný. Stejně rozhodl už dříve v případě návrhu strany Volt Česko na zrušení kandidátky SPD.

Další zamítnuté žaloby. Soud v Ústí odmítl zrušit kandidátky Pirátů a SPD

