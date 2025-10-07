Ustavující schůze nové Sněmovny se uskuteční 3. listopadu, rozhodl prezident

Zasedání nové Sněmovny svolává prezident tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30. den po dni voleb. Poslanci se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi, kterou svolá bývalý předseda Sněmovny, je-li poslancem.
SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš
Pokud jím není, což je i případ letošního roku, svolá schůzi, za předpokladu, že je poslancem, nejstarší bývalý místopředseda. Tento rok to tedy bude dosavadní první místopředsedkyně dolní parlamentní komory Věra Kovářová ze hnutí STAN.