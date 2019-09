Podpoříme ústavní žalobu na Zemana, říká opozice. ČSSD prezidenta podrží

„Jsem rád, že je tento bod zařazen na jednání Sněmovnou, nemáme problém s veřejným jednáním,“ uvedl lídr hnutí STAN Rakušan. „V aktuální kauze pana Šmardy se ústavou neřídil. Je to posun k prezidentskému chápání demokracie,“ řekl v narážce na to, že se prezident Miloš Zeman zdráhal jmenovat ministrem kultury místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu.

Když pak premiér a šéf ANO Andrej Babiš řekl, že se Šmardou v jedné vládě sedět nebude a sám místopředseda ČSSD se své nominace na post ministra kultury vzdal, stal se novým ministrem kultury Lubomír Zaorálek místo Antonína Staňka.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil před úterní schůzí Sněmovny řekl, že předsednictvo jeho strany vyzývá všechny poslance, aby umožnili projednání počínání Miloše Zemana u Ústavního soudu, který by posoudil, zda chování hlavy státu bylo v souladu s Ústavou ČR.

„KDU-ČSL je jednoznačně pro veřejné projednávání návrhu ústavní žaloby,“ deklaroval šéf strany Marek Výborný. Též lidovci by měli podpořit, aby byla žaloba na Zemana postoupena Ústavnímu soudu.



Ústavu Zeman porušil, soudí i právníci

Za zjevné porušení Ústavy ze strany prezidenta Zemana označil ústavní právník Jan Kysela jeho počínání v kauze exministra kultury Staňka. „Kde prezident porušil ústavní pořádek, bylo protahování odvolání ministra na návrh předsedy vlády,“ řekl také ústavní právník Jan Kudrna při pondělní debatě nazvané Klíčové aspekty ústavní žaloby na prezidenta .



Pro podání žaloby k Ústavnímu soudu v červenci hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Aby se ale ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musela by s tím souhlasit alespoň třípětinová většina všech poslanců, tedy nejméně 120 ze 200.

Senátoři prezidentovi vytkli celkem osm případů jednání, kdy se podle nich odchýlil od toho, co mu ukládá Ústava ČR. Vytýkají mu třeba i to , že natahoval vládnutí první jednobarevné menšinové Babišovy vlády bez důvěry.

„Prezident tak prodlužováním vládnutí vlády v demisi, aniž by hledal politické řešení, které by odstranilo překážku nezískání důvěry této vládě, vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti,“ píše se v návrhu ústavní žaloby. Výtka míří i k tomu, že Zeman loni odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD. Ministrem se pak stal Tomáš Petříček.

Ve Sněmovně má prezident podporu nejsilnějšího vládního hnutí ANO, v KSČM, která toleruje menšinovou vládu Andreje Babiše, u hnutí SPD a ČSSD. Po poradě poslaneckého klubu sociální demokracie to deklarovala exministryně školství Kateřina Valachová. „KSČM nepodpoří ústavní žalobu. Nevidíme k tomu důvod,“ potvrdil místopředseda komunistů Stanislav Grospič.



Z toho vyplývá, že by pokus předat ústavní žalobu na Zemana k Ústavnímu soudu neměl být ve čtvrtek úspěšný.mPodle šéfa TOP 09 Pospíšila to bude odpovědnost koalice ANO, komunistů, SPD a sociálních demokratů, pokud projednání počínání Zemana u Ústavního soudu neumožní. Nevidí ale smysl v tom, aby byla předkládána ústavní žaloba v zúžené podobě a zaměřila se třeba jen na jeden skutek, u nějž by bylo protiústavní počínání hlavy státu nepochybné, jako když držel několik měsíců ve funkci ministra kultury Staňka, ač premiér Babiš navrhoval jeho odvolání.