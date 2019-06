Bylo by na místě brát ústavní žalobu na prezidenta vážně, tvrdí Láska

10:31 , aktualizováno 10:31

Senátor Václav Láska, kterému se podařilo nasbírat potřebné podpisy kolegů pro projednávání návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana, tvrdí, že by se tak vážná věc neměla podceňovat. „Bylo by na místě brát to vážně,“ uvedl Láska.