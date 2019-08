Poslanci projednají žalobu na Zemana 26. září. Je to slátanina, řekl Faltýnek

Jeho slova naznačují i očekávaný výsledek. Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro návrh hlasovat aspoň 120 poslanců. To ovšem není pravděpodobné. Ve Sněmovně totiž mají většinu strany, které prezidenta Zemana podporují - hnutí ANO, komunisté, SPD a také většina sociálních demokratů. „Budu kolegy přesvědčovat, aby nepodpořili ten návrh,“ řekl Faltýnek.

Předseda nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala ocenil, že se poslanci budou návrhem ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana zabývat na řádné schůzi Sněmovny. „Je to určitě řešení lepší, než kdybychom museli vyvolávat mimořádnou schůzi,“ řekl Fiala.



Poslanecký klub ČSSD si zve na své jednání 10. září senátora Václava Lásku a Tomáše Goláně, kteří se na přípravě ústavní žaloby na Zemana podíleli, aby poslance menší vládní strany informoval, co ho k jeho iniciativě vedlo. „Vyslechneme si jejich argumenty a pak se nějak rozhodneme. Byli bychom rádi, aby se to projednalo, aby každý poslanec měl možnost hlasovat, případně vyjádřit svůj názor na mikrofon,“ řekl šéf klubu ČSSD Jan Chvojka.



Co senátoři prezidentovi Zemanovi vytýkají

V horní komoře parlamentu pro návrh ústavní žaloby hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Co senátoři prezidentovi vytýkají? Třeba to, že natahoval vládnutí první jednobarevné menšinové vlády Andreje Babiše bez důvěry. „Prezident tak prodlužováním vládnutí vlády v demisi, aniž by hledal politické řešení, které by odstranilo překážku nezískání důvěry této vládě, vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti,“ píše se v návrhu ústavní žaloby. Další výtka míří k tomu, že Zeman loni odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD. Ministrem se pak stal Tomáš Petříček.

A v čerstvé paměti je, jak Zeman natahoval odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD, když to navrhl premiér Andrej Babiš. Staňka držel Zeman ve vládě do konce července, dva měsíce poté, co bylo navrženo jeho odvolání.

Je to ústavní negramotnost, řekl o návrhu žaloby Zeman

Prezident Zeman označil návrh žaloby za ústavní „negramotnost“ a odmítl tvrzení, že jsou jeho kroky v rozporu s ústavou.

„Obsah žaloby není podstatný, protože je to naprostá ústavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, tak jim to samozřejmě hodí na hlavu,“ řekl prezident.

Žádné protiústavní kroky v jeho počínání nevidí ani premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.