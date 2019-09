Poslanci se utkají o ústavní žalobu na prezidenta Zemana

Pro podání žaloby k Ústavnímu soudu v červenci hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Aby se ale ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musela by s tím souhlasit alespoň třípětinová většina všech poslanců, tedy nejméně 120 ze 200.



Senátoři prezidentovi vytkli celkem osm případů jednání, kdy se podle nich odchýlil od toho, co mu ukládá Ústava ČR. Jedním z nich bylo Zemanovo otálení s odvoláním Staňka. Prezident ho nakonec odvolal k 31. červenci.

Většině v horní komoře parlamentu také vadí, že Zeman natahoval vládnutí první jednobarevné menšinové vlády Andreje Babiše bez důvěry. „Prezident tak prodlužováním vládnutí vlády v demisi, aniž by hledal politické řešení, které by odstranilo překážku nezískání důvěry této vládě, vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti,“ píše se v návrhu ústavní žaloby.

Výtka míří i k tomu, že Zeman loni odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD. Ministrem se pak stal Tomáš Petříček

Prezident Miloš Zeman označil návrh žaloby za ústavní „negramotnost“ a odmítl tvrzení, že jsou jeho kroky v rozporu s ústavou. „Obsah žaloby není podstatný, protože je to naprostá ústavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, tak jim to samozřejmě hodí na hlavu,“ řekl prezident. Žádné protiústavní kroky v jeho počínání nevidí ani premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.