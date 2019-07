Nevidíme jinou možnost, než ústavní žalobu na prezidenta, řekl šéf STAN

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zeman neodvolal ministra kultury Antonína Staňka, jak mu ukládá Ústava ČR. „Když máme premiéra slabocha, prohrává nejen on sám, ale s ním celá Česká republika,“ řekl Rakušan.

„My tu ústavní žalobu podpoříme,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Kritizoval, že má Česko vydíratelného prezidenta.

Mocenská hra mezi premiérem a prezidentem podle Rakušana ovlivňuje demokratickou atmosféru v celé zemi. „Nabízí se otázka, zda to je hra něco za něco. Tím, jak se chová prezident Zeman, směřujeme ke kvaziprezidentskému systému,“ uvedl šéf hnutí STAN.

Odmítl návrh šéfa ODS Petra Fialy, aby byla zrušena přímá volba hlavy státu a prezidenta znovu volil prezident. „S tím my se neztotožňujeme, ústava by se neměla měnit na základě jedné negativní zkušenosti. Pokud ale premiér není schopen podat kompetenční žalobu na prezidenta, je to výzva pro nás,“ řekl Rakušan.

Senátoři by ústavní žalobu mohli projednat ještě v červenci

Skupina senátorů představí svůj další postup při přípravě ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana v úterý odpoledne. Horní komora parlamentu by ji mohla projednat už v červenci.



Ústavní soud ale může žalobu dostat k posouzení teprve poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a odsouhlasí tři pětiny všech poslanců. Zatímco v Senátu dominuje opozice, ve Sněmovně mají drtivou většinu strany, které zatím Zemana podporovaly. Kromě vládního hnutí ANO a sociálních demokratů podporují hlavu státu i komunisté a SPD Tomia Okamury.

„Je to jejich právo,“ reagoval na připravovanou ústavní žalobu opozičních politiků šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Žaloba, kterou senátor Václav Láska (Senátor 21) představil už na konci dubna, je postavená na tom, že Zeman neustále porušuje ústavu. Žaloba popisuje sedm prezidentových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením ústavy. „Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu,“ uvedl Láska.

Senátoři se chtějí dohodnout na tom, zda do návrhu zahrnou i současné váhání prezidenta s odvoláním ministra kultury Staňka. Pod žalobou jsou podepsáni vedle členů klubu Senátor 21 také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji podpořil Jiří Dienstbier.

„Legitimita senátorů, kteří to podepsali, nedosahuje ani třetinu legitimity přímo zvoleného prezidenta,“ řekl šéf komunistů Vojtěch Filip.



Zeman označil návrh ústavní žaloby za kalení vody. „Obsah žaloby není podstatný, protože je to naprostá ústavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, tak jim to samozřejmě hodí na hlavu,“ řekl prezident.