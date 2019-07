Kubera by podpořil ústavní žalobu na prezidenta Zemana. Ovšem jen užší verzi

19:52 , aktualizováno 19:52

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) by podpořil ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Souhlasil by však pouze s její užší verzí, která se zabývá odvoláním ministra kultury Antonína Staňka, připravenou jeho stranickými kolegy. Obsáhlejší verze, kterou ve středu projedná Senát, však podle něj nemá šanci. V úterý to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.