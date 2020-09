ČR je druhá nejhorší v EU, situace je vážná, řekl šéf krizového štábu Hamáček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministerstvo vnitra v současnosti připravuje novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a krizového zákona. Kvůli trvající pandemii koronaviru by se ústavní zákon měl rozšířit o nový krizový stav pro podobné případy. K připravovanému návrhu se v pondělí v podvečer vyjádří ministr vnitra Jan Hamáček, který je ode dneška zároveň v čele znovu aktivovaného Ústředního krizového štábu.



Resort je přesvědčen, že je potřeba stanovit jasná ústavně zakotvená pravidla upravující situaci, kdy je ohroženo zdraví občanů. Měla by pamatovat i na specifický stav epidemie, která zrovna probíhá.



K revizi krizové a bezpečnostní legislativy přiměly vládu některé potíže při epidemii covidu-19 v posledních měsících. „Musíme ty aktuální zkušenosti využít a co nejrychleji je promítnout do zákonů, aby nám do budoucna umožnily pružněji reagovat na pandemii nebo riziko velkého rozsahu,“ uvedl už dříve Hamáček.



Podle jeho dalších vyjádření by zákon o bezpečnosti měl obsahovat vedle nouzového stavu a stavu ohrožení i stav nebezpečí, určený pro méně akutní hrozby. „Na vrabce nemusíme jít hned s kanónem,“ komentoval to Hamáček. Mírnější stav nebezpečí by v budoucnu byl lepší celostátní reakcí na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nouzový stav, podotkl.