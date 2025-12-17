Ústavní soud zrušil oddělené zápisy dětí ukrajinských uprchlíků, jsou diskriminační

Autor: ,
  9:47aktualizováno  10:15
Ústavní soud zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou diskriminační a vedou k segregaci. Soud kritizoval odlišné zacházení se zvláště zranitelnou skupinou lidí, tedy dětmi uprchlíků, jimž právní úprava mohla komplikovat přístup ke vzdělání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Podle soudu navíc oddělené zápisy nepřispějí k zamýšlenému cíli, jímž bylo rovnoměrné rozmístění ukrajinských dětí na základních školách. Spíše mohou vést k etnické segregaci, tedy shromažďování ukrajinských žáků na konkrétních školách.

„Byť tedy dané opatření může snížit koncentraci ukrajinských dětí na některých školách a zvýšit ji na ostatních školách v dané lokalitě, nelze dospět k závěru, že by šlo o prostředek plánovitého rovnoměrného rozmístění ukrajinských dětí,“ konstatoval ÚS.

Zákon konkrétně stanovoval, že ředitel základní školy může po dohodě se zřizovatelem, tedy nejčastěji obcí či městem, určit výhradně pro cizince s dočasnou ochranou zvláštní zápis k základnímu vzdělávání v termínu od 1. června do 15. července. Běžné zápisy pro ostatní děti se do minulého školního roku konaly v dubnu a zejména ve městech se školy okamžitě plnily. V tomto školním roce se budou zápisy konat od 15. ledna do 15. února, změnu přinesla novela školského zákona.

Oddělené zápisy ukrajinských prvňáčků jsou protiústavní, řekl ombudsman Křeček

Sporný pozměňovací návrh ve Sněmovně předložila poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Odůvodnění slibovalo rovnoměrné rozložení cizinců mezi školami i jejich lepší integraci. Senátoři v návrhu na zrušení uplatnili výhrady k proceduře přijetí i obsahu zákona. Šlo podle nich o přílepek, kterému nepředcházela odborná diskuse a není dostatečně podložený daty.

„Je nepochybné, že takové opatření, vedoucí ve svém důsledku potenciálně ke vzniku či rozšíření segregace ve školství, je v rozporu jak s aktuálním stavem vědeckého poznání v oblasti vzdělávání, tak s ústavně zaručenými právy dětí, které taková segregace může potenciálně postihnout,“ stálo v návrhu. Za skupinu senátorů jednali Jan Grulich (TOP 09) a Jiří Růžička (za TOP 09).

Ani ministerstvo školství zvláštní zápisy nepokládalo za vhodné řešení, protože znevýhodňují děti s dočasnou ochranou oproti ostatním dětem cizinců, které se zapisují společně s českými dětmi. Zároveň se prodlužuje doba nejistoty ohledně počtu budoucích prvňáčků, protože správní řízení skončí v letních měsících. Možnost zvláštního zápisu přesto letos využily například některé školy v Praze.

Oddělené zápisy mohly podle ÚS dávat smysl v roce 2022, kdy do Česka přišla mohutná uprchlická vlna po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Uprchlická krize se však postupně stabilizovala.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Policie zveřejnila další video střelce z Brownovy univerzity. Žádá o pomoc

Policie zveřejnila další video podezřelého ze střelby na Brownově univerzitě

Pátrání po střelci, který v sobotu na Brownově univerzitě ve městě Providence ve Spojených státech zabil dva studenty a devět lidí zranil, pokračuje. Úřady v úterý zveřejnily další záběry osoby...

17. prosince 2025  10:23

Muž obviněný z únosu chlapce jde do vazby, mohl by uprchnout nebo čin opakovat

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal dnes zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o...

17. prosince 2025,  aktualizováno  10:23

Senát dal šanci návratu úrazové chirurgie mezi základní obory vzdělávání lékařů

Přímý přenos
Jednání Senátu (2. července 2025)

Senát podpořil další projednávání návrh, který má vrátit úrazovou chirurgie po deseti letech znovu mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatek...

17. prosince 2025  5:05,  aktualizováno  10:20

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy dětí ukrajinských uprchlíků, jsou diskriminační

ilustrační snímek

Ústavní soud zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou diskriminační a vedou k segregaci. Soud...

17. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  10:15

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Emeritní major Miroslav Hyhlík, který patří k...

Miroslav Hyhlík, legenda pražské kriminálky a autor knihy Rapl z Bartolomějské, vzpomínal v Rozstřelu na dobu, kdy válčil s veksláky u Tuzexu, řešil prostitutky i případy s politickým přesahem a...

17. prosince 2025

Jen jediný druh ptáka umí při létání couvat. Jméno dostal podle zvuku křídel

Drobní hyperaktivní kolibříci dostali anglické jméno podle hučení, které...

V ptačí říši najdeme kdeco: hrabavé ptáky, kteří většinu života tráví na zemi, zdatné plavce i potápěče. Jen jediná skupina ptáků však dokáže, co nikdo jiný - při letu couvat. Zároveň patří k...

17. prosince 2025  9:57

„Romové musí dodržovat zákon.“ Favorita voleb v Portugalsku soudí kvůli kampani

Vůdce krajně pravicové strany Chega, André Ventura (uprostřed), gestikuluje...

V Lisabonu začal v úterý proces s lídrem krajně pravicové strany Chega André Venturou kvůli jeho volebním billboardům. Favorit prezidentských voleb na nich píše, že Romové musí dodržovat zákony.

17. prosince 2025  9:50

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

17. prosince 2025  8:30,  aktualizováno  9:47

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

17. prosince 2025  9:35

Zradu jsme trestali smrtí u kůlu. Zelenskyj to dobře ví, varuje ukrajinský kozák

Premium
Ukrajinský politik Eduard Leonov (28. února 2024)

Bývaly doby, kdy se na půdě parlamentu fackoval s proruskými poslanci, ale poslední čtyři roky má na sobě uniformu. Eduard Leonov podobně jako statisíce ukrajinských vojáků sleduje mírová jednání a...

17. prosince 2025  9:25

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

Dva zloději vykradli prodejnu šperků a drahých kamenů v Českém Krumlově....

Českokrumlovských kriminalistům se v krátké době podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů a šperků z nich vyrobených. Dopustila se jí dvojice mužů, po nichž v jednom z krumlovských obchodů...

17. prosince 2025  9:18

Koledy na vánočních trzích vystřídala extremistická hudba, město je v šoku

Policie hlídkuje na vánočních trzích v Německu. (ilustrační snímek)

Ještě odpoledne děti ve městě v Dolním Sasku zpívaly koledy. Idylku vánočních trhů ale vzápětí zkazila zcela jiná produkce. Jakmile se setmělo, rozezněla se z pódia hudba neonacistické kapely....

17. prosince 2025  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.