Dědicové právníka Altnera neuspěli se stížností, Ústavní soud ji zamítl

Rozhodnutí potvrdil právní zástupce dědiců Václav Veselý. „Proti samotnému meritornímu rozhodnutí jsme vlastně nic namítat nemohli. U kasačního rozhodnutí není možné podávat ústavní stížnost,“ uvedl Veselý. Se zdůvodněním Ústavního soudu se teprve bude seznamovat.

ČSSD v červnu u Nejvyššího soudu s dovoláním uspěla, a spor s Altnerovými dědici se tak vrátil prakticky na začátek. Opět bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Veselý uvedl, že už je spolu s klienty se soudem v kontaktu, na řízení se připravují.

Nejvyšší soud zrušil verdikt, podle kterého měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům, hlavní sídlo sociálních demokratů. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čekali účastníci sporu od roku 2016, jeho přípravu zdrželo i dědické řízení.

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu by bylo nutné, aby Altnerovi dědicové doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.

