Ústavní soud zamítl ruskou stížnost, budovy na sankčním seznamu nechal

Autor: ,
  10:49
Ústavní soud odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí, které jsou majetkem Ruska. Zápis na sankční seznam vedl k zablokování účtů a zmrazení desítek nemovitostí, které například nelze prodat. Usnesení je nově zpřístupněné v databázi soudu.
Lidé v Karlových Varech přišli před místní konzulát Ruské federace protestovat...

Lidé v Karlových Varech přišli před místní konzulát Ruské federace protestovat proti ruskému terorismu. Dohlížela na ně policie . Zaměstnanci konzulátu mezitím přišli zašroubovat schránku na dopisy. (19. dubna 2021) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Majetek Ruské federace v ČR - budovy v pražské Bubenči. Budova na snímku je...
Savoy Westend Hotel
Finanční analytický úřad zmrazil aktiva hotelu Savoy Westend v Karlových...
Finanční analytický úřad zmrazil aktiva hotelu Savoy Westend v Karlových...
11 fotografií

Ústavní stížnost směřovala proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu (NSS) a Městského soudu v Praze i proti usnesením české vlády z listopadu 2023 a ledna 2024. Ústavní soudci stížnost považovali za zjevně neopodstatněnou.

„Stěžovatel z velké části opakuje argumenty, s nimiž neuspěl v předchozím řízení. Soudy tyto námitky vypořádaly ústavně souladně a na jejich rozhodnutí lze proto v podrobnostech odkázat,“ stojí ve stručném usnesení, které připravila soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová.

Ruský majetek zkonfiskujeme, řekl Blažek. Zákon je zatím blábol, reagovala Válková

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) o zápisu na sankční seznam rozhodla na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí. Důvodem bylo podezření, že podnik materiálně a finančně podporuje ruskou vládu a působí v odvětvích, která jí poskytují značné příjmy.

Na základě sankčního zákona může vláda vydávat individuální správní akty bez klasického správního řízení. Podnik podal námitku, ale vláda ji zamítla. V následné žalobě se podnik dovolával spravedlivého procesu, nemohl se prý vyjádřit k podkladům. Dále zpochybnil tvrzení, že poskytuje významnou podporu Rusku.

Česko v rámci sankcí zmrazilo ruský majetek až za deset miliard korun

Městský soud žalobu zamítl. Podnik neuspěl ani s kasační stížností k NSS, který potvrdil, že zápis na sankční seznam byl v souladu se zákonem. Důvodem pro zásah správních soudů se nestalo ani to, že postup podle sankčního zákona vykazuje odchylky od standardního správního řízení a negarantuje stejná procesní práva. Podle NSS je to dáno „specifickou povahou dané materie, jakož i orgánu, který ve věci rozhoduje“.

„Ochranu zapsaným subjektům proti možným nezákonnostem či svévoli vlády garantuje soudní přezkum rozhodnutí vlády o zamítnutí námitky proti zápisu na vnitrostátní sankční seznam,“ konstatoval NSS.

Rozhodnutím vlády byly podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) fakticky zablokovány bankovní účty agentury, stejně jako podnikem spravovaný majetek v katastru nemovitostí, aby jej nebylo možné prodat.

Zmrazení se týká zhruba 70 nemovitostí v Česku. V Praze je to například budova školy na Krupkově náměstí či vila v ulici Pod Kaštany, v Karlových Varech zase budova bývalého konzulátu Ruské federace. Opatření se nevztahuje na diplomatické mise, například ambasádu nebo rezidenci velvyslance.

Kdo všechno dál přispívá Putinovi. Cestou k míru je konec nákupů ruské ropy a plynu

O ústavní stížnosti rozhodovalo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Nehlasoval však soudce Martin Smolek, který dříve působil jako ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí. Soud jej proto vyloučil z projednávání, mohla by vyvstat pochybnost o jeho nepodjatosti.

Na rozhodnutí ÚS čekal pražský městský soud, který projednává žaloby proti zmrazení konkrétních nemovitostí. Nyní může v přerušených řízeních pokračovat. O zmrazení konkrétních nemovitostí rozhodoval v prvním stupni Finanční analytický úřad, stížnosti podniku pak následně zamítlo ministerstvo financí. Právě na ministerstvo proto míří jednotlivé správní žaloby podniku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi

Prezident Petr Pavel oficiálně jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády. (9....

Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě do čela nové vlády Andreje Babiše. Babiš se stává premiérem znovu po čtyřech letech. Předseda hnutí ANO minulý týden splnil podmínku prezidenta, který...

9. prosince 2025  7:09,  aktualizováno  11:40

Litva vyhlásila nouzovou situaci. Opravdu chtějí bojovat? ptá se Lukašenko

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle její vlády balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy...

9. prosince 2025  11:34

Tradice zářícího domu se zrodila díky žádosti o ruku, pro někoho je posledním zážitkem

Na osvětlený dům v Libišanech se jezdí dívat tisíce lidí. (9. prosince 2025)

V Libišanech na Pardubicku opět září dům, který se za poslední roky stal symbolem vánoční atmosféry pro celý region. Manželé Hlouškovi svou každoročně vymazlenou výzdobu posunuli zase o úroveň výš a...

9. prosince 2025  11:26

Babiš comebackem napodobil spojence. Kteří evropští premiéři se dokázali vrátit?

Slovenský premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán a český premiér...

Andrej Babiš se opět stal českým premiérem. Není jediným evropským předsedou vlády, jenž se dokázal znovu vrátit k moci. Portál iDNES.cz přináší přehled některých politiků, kteří zažili politický...

9. prosince 2025  11:25

Vlaky u Mnichovic už jezdí, most s uvolněnými kameny není vážněji poškozený

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Vlaky u Mnichovic u Prahy jezdí na trati Praha - Benešov po obou kolejích, sníženou rychlostí na jedné z nich. Odborníci nezjistili vážné poškození tamějšího mostu. V pondělí vypadlo z mostu asi pět...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  9. 12. 11:18

V Rusku se zřítil vojenský transportní letoun, trosky našli v přehradní nádrži

Ruský transportní stroj An-22

V ruské Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy se zřítil vojenský transportní letoun An-22 se sedmičlennou posádkou na palubě. Příčinu zřícení letounu ani to, zda havárii někdo z posádky přežil,...

9. prosince 2025  11:18

Gratulace, ale i obavy. Babišova vláda bude kulhat na všechny nohy, říká Kupka

Předvolební duel Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) na CNN Prima News (1....

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) pogratuloval předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Končící kabinet podle něj zajistí, aby předání vlády proběhlo zcela hladce. Vedle...

9. prosince 2025  9:41,  aktualizováno  11:12

V kauze Markýz padly obžaloby. Devět lidí viní z kuplířství za inzeráty na sex

ilustrační snímek

Devět lidí a jedna firma čelí obžalobě kvůli provozování několika desítek inzertních webů s nabídkou sexuálních služeb a následnému kořistění z provozované prostituce. Jde o případ s krycím názvem...

9. prosince 2025  11:09

Vlak u Raspenavy na Liberecku srazil člověka. Železnice už je v provozu

Souběh tratí před Louny. Koleje vlevo vedou ze Zlonic.

Na železniční trati u Raspenavy na Liberecku v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Na místě zasahovali záchranáři, dotyčný utrpěl vážná zranění. Provoz na trati z Raspenavy do Hejnic už...

9. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  11:06

„Pitomé mrchy!“ Macronová se ostře pustila do feministek, ty jsou v šoku

Brigitte Macronová (8. prosince 2025)

Aktivistky z hnutí #NousToutes přerušily sobotní vystoupení komika Aryho Abittana v pařížském divadle Folies Bergère. Podporu mu v zákulisí při nedělním vystoupení vyjádřila francouzská první...

9. prosince 2025  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to ploténka, tvrdili jí, jenže měla nádor. Nenechte se odbýt, nabádá spisovatelka

Mluvčí Přerova a spisovatelka Lenka Chalupová zdraví z nemocnice, kde...

Úspěšná spisovatelka a mluvčí města Přerova Lenka Chalupová zažívá v předvánoční době drama, které nechce prožívat nikdo, nejen v tomto čase. Čeká na chemoterapii, protože se jí znovu ozvala...

9. prosince 2025  10:53

Ústavní soud zamítl ruskou stížnost, budovy na sankčním seznamu nechal

Lidé v Karlových Varech přišli před místní konzulát Ruské federace protestovat...

Ústavní soud odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí,...

9. prosince 2025  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.