ANO může rozhodnutí soudu využít u voleb, jak se zastalo seniorů, míní politolog

Ústavní soud ve středu rozhodl, že mimořádná zkrácená valorizace byla v pořádku. Je to překvapivé rozhodnutí?

To je otázka. Bylo vidět, že tam jsou samozřejmě i soudci s jinými názory, byť opravdu v malé menšině. Některá rozhodnutí v minulosti byla třeba půl na půl, kdy třeba jeden nebo dva hlasy rozhodly. Tady to ale vypadalo, že je většinová shoda. Každopádně rozhodnutí Ústavního soudu je absolutně suverénní, tam už není možnost cokoliv zpochybňovat.

Je běžné, aby se politická hnutí či strany obracely na soud?

Není, asi by ani být úplně nemělo. Krajní možnosti, jak třeba prosadit názor nebo něco blokovat, jsou obstrukce ve Sněmovně. To by měla být nej opravdu nejkrajnější možnost.

Obracet se na Ústavní soud je možnost krajní z těch nejkrajnějších, tedy i ta poslední. Ono to pak totiž vyvolává určité obavy, že moc soudní zasahuje do moci politické a v tomhle případě zákonodárné.

Na druhou stranu je to samozřejmě právo kohokoliv. V daném případě se jednalo o politické téma, které Ústavní soud musel řešit. Spíše jde o to, aby to nevytvořilo nějaký nebezpečný precedent do budoucna. Například, že v momentě, když někdo není s něčím spokojený, jako v tomhle případě opozice.

Pak by se mohly objevit spekulace, že Ústavní soud zasahuje do politiky až moc. Je to samozřejmě něco, z čeho mají politici do určité míry obavy. Ale jak vidíme, část politické scény nemá problém se na Ústavní soud obrátit. Může to vnímat jako něco v rámci politického boje.

Pro Jurečku to mohl být problém

Takže je tady možnost, že opozice se na Ústavní soud bude obracet? Například v případě, kdy zjistí, že ji u nějakého tématu obstrukce ve Sněmovně nevychází?

Kdyby soud rozhodl pro hnutí ANO pozitivně, tak to je obrovská vzpruha pro opozici. Vnímala by to jako možnost, jakou cestou řešit své návrhy. Jak jsem ale říkal, Ústavní soud by měl být až krajní varianta. Je to jako u normálního civilního řízení, kdy se lidé opravdu nedokážou dohodnout.

Samozřejmě i politická scéna by měla jít příkladem a snažit se v první řadě dohodnout. Pak totiž do společnosti vysílá nějaký vzkaz. Kdyby Ústavní soud rozhodl pozitivně, mohlo by to mít nejenom dopady na politiku ve smyslu, že opozice více vyroste, ale také by to mohlo rozkolísat třeba i trochu vládní pětikoalice.

Takže v případě neúspěchu by mohlo dojít ještě k většímu pnutí ve vládní koalici?

Koneckonců za tento návrh byl odpovědný Marian Jurečka, který momentálně čelí vnitrostranické kritice. Důvodem je nejenom večírek, ale také to, že se lidovci pohybují okolo 3 procent voličských preferencí.

Tohle by byl pro něj zase problém, protože by se jednalo o další věc, kterou by musel nějakým způsobem vysvětlovat – proč se to nepodařilo.

Zmínil jste vládní koalici. Co vlastně pro ni středeční rozhodnutí soudu znamená? Může se na dané rozhodnutí Ústavního soudu odvolávat, když bude chtít prosadit nějaké další jiné změny s tím, že minule jim dal soud za pravdu...

Legislativní nouze by měla být použita opravdu jen v mimořádných situacích. Pod tím si každý představí leccos, ať už to je třeba válka nebo nějaké povodně, živelné katastrofy nebo něco, kdy opravdu potřeba rychle věci prohlasovat.

Tady pomohl argument, že jsou ohroženy veřejné finance. Ústavní soud řekl, že i to lze považovat za nouzi. Samozřejmě teď nastanou velké debaty ústavních právníků, jestli tohle opravdu nelze či lze brát za legislativní nouzi. Každopádně výrok usnesení daného soudu je už konečný.

Určitě i vládní pětikoalice, až bude do budoucna něco schvalovat a bude využívat tento nástroj, to znamená stav legislativní nouze, tak se bude obracet na to, že má už jeden precedens.

Pro opozici to prohra není

Ještě se vrátím k hnutí ANO. Je to pro ně prohra?

Opozice samozřejmě využívá všech nástrojů na to, aby hájila zájmy svých voličů. Oni samozřejmě řeknou, že udělali maximum a nemohli více ovlivnit, protože rozhodnutí soudu je suverénní.

Pro opozici to prohra není, samozřejmě na druhé straně by to byla značná výhra, kdyby bylo rozhodnutí pozitivní. Myslím si ale, že to není ani prohra, protože opravdu výsledek soudu nemohli ovlivnit.

U voličů si můžou obhájit, že udělali maximum, jak v parlamentu na úrovni obstrukcí, tak i co se týče podání návrhu na Ústavní soud.

Ústavní soud v souvislosti s obstrukcemi naznačil, že místo nich mělo právě hnutí ANO či SPD o valorizaci důchodů debatovat, což ale neudělalo ani jedno hnutí. Může si tedy tak trochu za to hnutí ANO samo? Je možné, že si teď odpustí obstrukce například u jednání o korespondenční volbě?

Obstrukce musíme trochu brát také jako divadlo pro voliče. Je to něco, jak na sebe opozice dokáže upozornit. Projevy jsou samozřejmě mnohem více pod drobnohledem médií a víc sledované.

Je to spíše nástroj, jak na sebe mohou marketingově upozorňovat. Politika je boj o moc, takže i voliči opozice rádi vidí, že ti jejich zástupci pro to něco dělají. I když to třeba nepřináší růže, tak snahu ocení.

V sále byli přítomni senioři

Dá se nyní mezi seniory očekávat jistá nespokojenost a ještě větší naštvanost na vládu?

Určitě. I v sále Ústavního soudu byli přítomni primárně senioři. Oni na to nezapomenou. Máme tady supervolební rok, opoziční hnutí toho budou samozřejmě využívat. Budou se více zastávat důchodců, více to bude rezonovat i směřovat na vládu.

Argumentace může být vedena ve stylu „vidíte, ani Ústavní soud se vás nezastal, jediná šance je, přijďte k volbám a dejte nám hlas, abychom se vás mohli více zastávat“.

Téma může být v kampaních využito. Senioři jsou velmi početnou skupinou a zároveň i disciplinovaní voliči.

Vy jste teď kampaně naznačil. Očekáváte tedy, že téma zvedne například Andrej Babiš, který na důchodce cílí, který přijde s tématem zvýšení důchodů na výši, kterou jim vláda upřela?

Na tom argumentaci postavit může. Stylem „dívejte, udělali jsme pro vás absolutní maximum jak na půdě Sněmovny, tak až jsme se obrátili k Ústavnímu soudu. Bohužel nevyšlo nic, ale pořád je tu ta šance. Můžete nás podpořit ve volbách, abychom s tím opravdu mohli něco dělat.“