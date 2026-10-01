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Ústavní soud rozetnul neobvyklý spor. Měsíční prach patří Akademii věd, rozhodl

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  10:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Ústavní soud s konečnou platností potvrdil, že vzorky měsíčního prachu náleží Akademii věd ČR. Odmítl stížnost ženy, jejíž matka, československá výzkumnice, vzorky v 70. letech převzala v rámci mezinárodní vědecké spolupráce se Sovětským svazem, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu.

Malé množství prachu poté zůstalo v držení rodiny. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu na vydání neoprávněně držené věci a pražské soudy jí vyhověly.

„Ačkoli vzorky měsíčního prachu nepochybně nepatří mezi věci, o které se vedou často soudní spory – i v celosvětovém měřítku se patrně jedná o zcela unikátní předmět soudního řízení – nedosahuje posuzovaný případ z hlediska práva přílišné složitosti vyžadující zvláštní námahu soudů,“ konstatoval Ústavní soud v senátu se zpravodajem Martinem Smolkem.

Měsíční prach náleží Akademii věd ČR, rozhodl Nejvyšší soud v neobvyklém sporu

Žena ve stížnosti tvrdila, že skutkové a právní závěry obecných soudů jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy. Dále uváděla, že její matka vzorky po celá desetiletí držela s přesvědčením, že jsou v jejím vlastnictví. Navrhla také odklad vykonatelnosti soudních rozhodnutí.

Ústavní soud však stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Poukázal na ucelený argumentační řetězec obecných soudů, který vedl k rozhodnutí, že vzorky náleží akademii. Justice vycházela například z dobových listin. Lidé, kteří vzorky přebírali, v nich byli označeni jako pověřenci Československé akademie věd.

Akademie v žalobě zdůrazňovala, že vzorky od počátku náležely vědecké instituci, zatímco výzkumnice je měla pouze převzít a odborně se jimi zabývat. Dcera vědkyně oponovala, že její matka vzorky získala přímo od sovětských kolegů a rodina je pak držela jako vlastní majetek, aniž akademie měsíční prach postrádala.

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Ve sporu šlo konkrétně o materiál získaný sovětskými sondami Luna 16, Luna 20 a Luna 24 v letech 1970 až 1976. Drobné úlomky hornin, minerálů a skla jsou v 15 skleněných ampulích a jedné plastové vzorkovnici.

Ve prospěch Akademie věd rozhodl nejprve Obvodní soud pro Prahu 6, poté Městský soud v Praze. Oba dospěly k závěru, že rodina má vzorky vydat akademii. Verdikt už potvrdil také Nejvyšší soud.

„Na základě archivních dokumentů, svědeckých výpovědí i dalších důkazů soudy dospěly k závěru, že vzorky byly vždy předávány Československé akademii věd, nikoli konkrétním osobám. Za významné považovaly také to, že šlo o mimořádně vzácný materiál, který byl určen k vědeckému výzkumu a jehož darování soukromé osobě by bylo zcela výjimečné,“ řekla letos v červnu mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.

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