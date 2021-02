Za kritikou Ústavního soudu si stojím, je to účelová záležitost, řekl Babiš

Opozice kritizuje Babiše za vyjádření, ve kterém sdělil, že „Ústavní soud definitivně ztratil zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi, což mu absolutně nepřísluší.“ V pořadu na radiu Impuls se Babiš vyjádřil, že tento svůj výrok nepovažuje za přehnaný.

V rozhovoru odkázal na předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, který byl strůjcem parlamentního systému. „Určitě ne. Každý pochopí, že pokud pan Rychetský byl strůjcem parlamentního systému, který on zavedl jako ministr Zemanovy vlády v roce 2000, a 20 let tady máme ten systém, a teď pan Rychetský přichází s tím, že vlastně říká, že všechny ty volby byly neplatné, nespravedlivé. To znamená, že všechny volby v roce 2006, 2010, 2013 a 2017 probíhaly protiústavně a nespravedlivě,“ řekl Babiš.

Změna je podle premiéra účelová, protože všichni předchozí vítězové ze systému profitovali. „Hnutí ANO z toho profitovalo v roce 2017, máme šanci například vyhrát ve volbách, ale to není jisté. Možná vyhrají Piráti se STANem, kteří by profitovali z toho systému, tak teď pan Rychetský to mění a vlastně osm měsíců před volbami jsme postaveni před tuto neuvěřitelnou situaci,“ uvedl předseda vlády.

„Nestandardní změna“

Podle ústavních právníků však ústavní právo není konstantní a i v něm je možné činit změny. Zmíněná změna ale podle Babiše proběhla nestandardně.

„Čtyři soudci se jednoznačně distancovali od toho, jakým způsobem to proběhlo. Proběhlo to nestandardním způsobem. Soudci dostali text 21. ledna 2021, leželo to tam tři a půl roku a měli k rozhodování pět dní. To je velice nestandardní. Sám Rychetský se vyjadřuje k politické situaci, k politikům a není nestranný,“ zhodnotil Babiš.

Ústavní soud má být podle předsedy vlády nestranný a nezasahovat do politické situace. „Ústavní soud není volen občany České republiky. Já jsem byl zvolen v demokratických svobodných volbách. A tady soud má být nestranný, apolitický. On opakovaně zasahuje do politické situace a už v roce 2009 soudci rozhodli o zastavení předčasných voleb. Soud tady není na to, aby určoval, kdo má být v politice a kdo ne,“ míní Babiš, který se také domnívá, že rozhodování Ústavního soudu není objektivní.

„Ústavní soud a stejný soudce také rozhodoval ohledně střetů zájmu, který žádný nemám, a po třech letech rozhodl také negativně. Takže já skutečně velice pochybuji o tom, že se rozhoduje objektivně,“ dodal premiér.

Nový volební zákon má ministr vnitra Jan Hamáček předkládat v úterý. Svolal proto předsedy jednotlivých stran a hnutí. „V úterý má pan Hamáček předkládat nový volební zákon, svolal předsedy všech stran a hnutí, tam si budeme vyměňovat názory,“ uzavřel Babiš.

Na dotaz, zda je hnutí ANO pro zachování krajů jako volebních obvodů, nebo zda by měla být Česká republika jeden volební kraj, se Babiš nechtěl vyjádřit.