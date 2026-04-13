Kauza trafik pro exposlance skončila, soud odmítl stížnost bývalého náměstka Bočka

Bočkovu stížnost považoval soud za neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Nečas, tehdejší šéfka jeho kanceláře Jana Nagyová (později Nečasová) a Boček slíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu.
|
Za podplácení si Nečas vyslechl podmíněný trest 2,5 roku se zkušební dobou na čtyři roky a peněžitý trest milion korun. Boček dostal dva roky s tříletou podmínkou plus peněžitý trest 300 tisíc korun. Nagyová se později provdala za Nečase a přijala jeho příjmení, nyní jsou už rozvedení. Prvoinstanční soud ji také potrestal podmíněným a peněžitým trestem. Žena se ale proti verdiktu neodvolala a rozhodnutí nabylo právní moc už dříve. Trojice vinu popírala.
Boček v ústavní stížnosti například uvedl, že soudy mylně a příliš přísně vyložily mantinely dobrých mravů v politické soutěži. Poukázal na to, že vystupoval jen jako „poslíček“ zprostředkující kontakt mezi znepřátelenými poslanci a premiérem, což považoval za běžnou součást politiky. Trestné činnosti se tak podle stížnosti nedopouštěl úmyslně.
|
„Stěžovatel neuvedl žádnou okolnost, která by svědčila o tom, že obecné soudy v jeho věci porušily jeho základní práva,“ reagoval Ústavní soud, který odkázal na odůvodnění obecných soudů. „Argumentaci stěžovatele je pak nutné považovat za pouhou polemiku s pro něj nepříznivými závěry obecných soudů, která však není způsobilá založit důvodnost ústavní stížnosti,“ stojí v usnesení.
Dovolání Nečase i Bočka v roce 2024 odmítl Nejvyšší soud. Porušení dobrých mravů volné soutěže politických stran bylo podle Nejvyššího soudu zřejmé nejen velké části politiků, ale i většině médií a veřejnosti. „Protiprávnost svého činu mohl tudíž rozpoznat bez větších obtíží, a mohl se proto omylu vyvarovat,“ stálo v rozhodnutí.
Nečasův trest zahrnul i jeho předchozí odsouzení. Křivě svědčil u soudu ve prospěch své manželky. Stal se tak prvním pravomocně odsouzeným někdejším premiérem České republiky v trestní kauze. Trval nicméně na tom, že říkal pravdu.