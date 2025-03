Předloni v srpnu si u Okresního soudu ve Vyškově vyslechl muž trest tří let vězení za znásilnění nezletilé, výrobu dětské pornografie a zneužití dítěte k ní. Jenže viník loni v lednu uspěl s odvoláním a senát Krajského soudu v Brně v čele se soudcem Miroslavem Novákem mu trest zmírnil na pětiletou podmínku.

Proti rozsudku podala dívka, které se v médiích začalo přezdívat Anička a která se několikrát pokusila o sebevraždu, ústavní stížnost. „Stěžovatelka se domáhá zrušení pravomocného rozsudku krajského soudu v neprospěch pachatele; prvostupňový rozsudek s nepodmíněným trestem odnětí svobody přitom označuje, s drobnými výhradami, za ústavně konformní,“ shrnula mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Co hrálo ve prospěch otčíma? Obviněný ke svému jednání plně doznal, prohlásil vinu a projevil lítost. Krajský soud přihlédl k tomu, že to byla právě dívka, kdo styk inicioval. A navíc vzal v potaz i to, že otčím živí rodinu, která je na něm plně ekonomicky závislá. Podle krajského soudu se nejedná o a priori násilníka, devianta či sexuálního predátora. Psychická újma stěžovatelky pak podle krajského soudu, s odvoláním na znalecký posudek, měla jen mírnější charakter.

Dívka tvrdí, že rozsudkem krajského soudu bylo porušeno její ústavně zaručené právo na nedotknutelnost osoby a soukromí a právo nebýt podrobena ponižujícímu zacházení, právo na ochranu lidské důstojnosti a soukromí, právo na účinné vyšetřování a právo na účast v řízení.

Soudcem zpravodajem je Tomáš Langášek, stížnost od jednoho ze senátů Ústavního soudu převzalo celé plénum. Nález, který vyhlásí ústavní soudci ve středu po 9. hodině, tak může mít obecnější přesah, případně může i změnit judikaturu.

Nejvyšší soud pomoci nemohl

Případ Aničky projednával i Nejvyšší soud, a to poté, co se na něj se stížností obrátil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „Podle Nejvyššího soudu je uložený podmíněný trest odnětí svobody trestem nepřiměřeně mírným a nedostatečně reflektujícím postavení zvlášť zranitelné oběti a dopady spáchaného trestného činu na její život,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.

Nejvyšší soud konstatoval, že soudce Krajského soudu v Brně porušil zákon a také favorizoval obviněného a poškozenou „Aničku“ neposuzoval objektivně.

Jenže Nejvyšší soud v tomto případě zrušit rozsudek nemohl. Jeho výrok však může ovlivnit budoucí rozhodování justice v obdobných případech.

„Ať se soudci vzdělávají“

Případ znásilňování nezletilé vyvolal nespokojenost i protesty ve společnosti a už se promítá i do návrhů zákonů. Vznikl takzvaný Lex Anička, který chce zakotvit povinné vzdělávání soudců. Podali jej poslanci z podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí v čele s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem.

Autoři návrhu chtějí stanovit soudcům povinnost individuálních vzdělávacích plánů, které by si museli sami vypracovat a naplňovat.

Návrh, který má podporu vlády, je aktuálně před druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Podle poslankyně Barbory Urbanové (STAN) návrh neomezuje soudní moc, ale říká členům justice, že se mají vzdělávat. „Jak a v čem, to už náš návrh neurčuje, to už je na samotných soudech. Jde o princip vzdělávání,“ řekla pro iDNES.cz Urbanová.

Jenže proti jsou samotní soudci. Třeba předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy návrh označil za nekoncepční. Poukázal na to, že Justiční akademie vytváří plán vzdělávacích akcí vždy na rok dopředu. Není podle něj představitelné, že by se takovýto plán dal vypracovat například na dobu tří let, na niž by si podle předkládaného návrhu měli soudci vytvářet své individuální plány vzdělávání. Navíc by to podle něj přineslo větší administrativní zátěž pro všechny soudy, vytvoření další agendy, rejstříků a též další zátěž pro Justiční akademii.

Je tak možné, že návrh ještě dozná změn. I někteří poslanci ústavně- právního výboru, například Helena Válková (ANO), upozorňovali na to, že by předloha mohla být neústavní.

Pirát Jakub Michálek zase připomněl, že pravidla a obsah vzdělávání soudců má stanovovat metodika Justiční akademie, která je většinově pod kontrolou výkonné moci. „Riziko, že to spadne, je podle mě stále ve vzduchu,“ řekl už dříve Michálek.

Výbor už také schválil pozměňovací návrh skupiny poslanců kolem Taťány Malé (ANO), podle kterého by akademie poskytovala při tvorbě vzdělávacích plánů metodickou podporu. Plány by kvůli snížení administrativní zátěže navíc nepodléhaly schválení předsedů soudů. Soudci by jim tyto plány předkládali.

Lidé proti kontroverznímu rozsudku Krajského soudu v Brně loni protestovali i před ministerstvem spravedlnosti: