Buď se přijmou volební pravidla, nebo nastane katastrofa, varuje právník

První otázka bude poněkud teoretická. Co se stane, když se volební zákon neschválí?

Když nebude přijat žádný řekněme volební vzorec pro přepočítávání hlasů, v podstatě nemáte jak zjistit výsledek voleb, to znamená přepočítání hlasů na mandáty. Pokud vím, v tom je nález Ústavního soudu otevřený bez konce, chybí mu na konci tečka. To je samozřejmě potom hodně problematická záležitost. Ústava totiž na tuto situaci nepamatuje. Výslovně stanoví, že volební období sněmovny končí uplynutím čtyř roků od voleb.