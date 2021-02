Změna systému voleb uškodí koalicím, mohou se rozpadnout, míní politologové

„Opoziční koalice na tom prodělaly nejvíc. Bude v nich pnutí, zda do toho společně vůbec jít,“ říká politolog Jan Kubáček.



Do voleb do Poslanecké sněmovny je devět měsíců a Ústavní soud zásadně mění jejich podobu. Soudci zrušili takzvanou d’Hondtovu formuli. Koalicím nově postačí pro vstup do Sněmovny získat pět procent hlasů. Do této doby činil limit 10 procent pro dvě koaliční strany, 15 pro tři a 20 pro čtyři.

Podle Kubáčka může rozhodnutí přinést do voleb chaos a paradoxně na tom budou nejvíce tratit ty koalice, které už se dohodly na spolupráci.

„Je otázkou, zda udrží spolupráci. Do značné míry byla totiž pragmatická, aby neztrácely mandáty. To ostatně přímo deklarovali Piráti se Starosty. To teď však odpadá. Výhodné je to pouze pro menší subjekty, protože Ústavní soud zrušil jejich znevýhodnění v menších volebních krajích,“ vysvětlil Kubáček.

Zrušení aditivní klauzule je podle Miroslava Nováka z CEVRO institutu správné rozhodnutí, které prosazuje už dlouho. Nemělo přijít od Ústavního soudu, který rozhoduje o tom, co je ústavní a co protiústavní.



„Pokud má jedna strana či hnutí dosáhnout pěti procent, dvě deseti a tak dále, není v tom přeci žádná protiústavnost. Aditivní klauzule je něco zvráceného a špatného, takže jsem rád, že je zrušená, ale ne že to přišlo od Ústavního soudu,“ vysvětlil Miroslav Novák. Podle politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bude zajímavé sledovat, jak se bude situace pár měsíců před volbami vyvíjet dál.

„Rozhodnutí ještě zamíchá kartami. Na d’Hondtovu formuli se obecně nadávalo, ale dávala tomu nějaký řád. Ten teď není a bude podle mého potřeba co nejrychleji upravit zákon,“ vysvětlil Novotný. Zůstatek pěti procent má za základní omezení, které funguje i v ostatních zemích.

Rychle upravit volební zákon je nezbytné

Na nezbytnosti úpravy volebního zákona se shoduje i Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. „Poslanci i senátoři se teď budou muset rychle dohodnout na nové úpravě volebního zákona, jestli to nestihnou, tak těžko odhadovat, co se bude dít dál,“ dodal.

Kubáček se obává, že nutnost rychlého schválení novely volebního zákona nepovede k tomu, aby vznikla kvalitní a dlouhodobě udržitelná pravidla. „Bude to válka nervů. Senát je opozičně naladěn, v Poslanecké sněmovně je zase převaha vládních hlasů a dohromady mají na dohodu necelých sedm měsíců,“ připomněl Kubáček.

Na rozhodnutí Ústavního soudu podle něj může kuriózně vydělat prezident Miloš Zeman. „Čím víc bude politická scéna roztříštěná, tím je silnější pozice prezidenta. On bude ten, kdo bude výrazně promlouvat do vzniku vlády,“ tvrdí Kubáček.

Termín voleb známe, zásadní změna je problematická

Prezident Miloš Zeman se na začátku týdne vyjádřil, že návrh na zrušení systému voleb do Poslanecké sněmovny by vedl k destabilizaci politického systému a vyvolat „ústavní krizi nemající podle stávající Ústavy ČR řešení“. Problematické to může být i podle Lukáše Novotného.

„Pustit se v době, kdy už je vyhlášený termín voleb, do takové změny, považuji za problém. Patrně se do toho promítla i nějaká předvolební strategie stran, které byly podepsané pod tím návrhem,“ dodává.

Návrh na zrušení pravidel, která znevýhodňují menší strany a jejich koalice, podalo 21 senátorů z různých klubů. Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského je devět měsíců dostatečně dlouhá doba pro nápravu. „Je to povinností Parlamentu,“ doplnil na tiskové konferenci.