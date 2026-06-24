„Pane Macinko, objednávejte letadlo.“ Opozice vítá zásah Ústavního soudu

„Pane Macinko, objednávejte letadlo,“ reagoval krátce po oznámení rozhodnutí na síti X předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Ostré vyjádření zveřejnil i předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Pane Babiši, tady to máte od Ústavního soudu černé na bílém. Přestaňte ztrapňovat sebe i Česko. Prezident Pavel má reprezentovat ČR na summitu NATO!,“ napsal Hřib.
S reakcí dlouho neotálel ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan. „Rozhodnutí ústavního soudu nelze než respektovat. Rozumím tomu, proč bylo předběžné opatření nutné. Účast prezidenta je potřeba zajistit s předstihem,“ uvedl Rakušan s tím, že je zvědav, jak se k opatření vláda postaví. „Reakce vládních politiků na toto rozhodnutí bude dalším testem toho, jak jsou ochotni akceptovat rozhodnutí justice, pokud jim zrovna nevyhovuje,“ míní Rakušan.
Podle předsedy KDU-ČSL Grolicha si vláda mohla celou situaci ušetřit a v zájmu České republiky by se její představitelé měli začít chovat dospěle. Vyzval také premiéra Babiše i ministra zahraničí Macinku, aby rozhodnutí nezávislého soudu respektovali.
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Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident
„Oceňuji rozhodnutí Ústavního soudu. Nebýt velkého ega jednoho zastydlého puberťáka, který je shodou okolností ministrem zahraničí, a jeho zmocněnce pro nic, vůbec bychom to nemuseli řešit. Prezidenti zastupují Česko na summitech NATO pravidelně a vzhledem k vysoké kompetenci současné hlavy státu v oblasti bezpečnosti je v zájmu naší země v této praxi pokračovat,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Je dobře, že Ústavní soud reagoval rychle. Odkládání vládního rozhodnutí o složení delegace bylo zjevně součástí strategie, jak prezidentovi zabránit v účasti na summitu NATO,“ napsal na Facebooku předseda ODS Martin Kupka.
„Předběžné opatření je správným krokem ještě před rozhodnutím o samotné podstatě sporu. Věřím, že vláda bude respektovat dělbu moci a nebude se snažit zmařit předběžné opatření Ústavního soudu různými triky,“ dodal Kupka.
Podle Ústavního soudu je účast prezidenta republiky na summitech NATO zavedenou praxí, kterou je pro tuto chvíli vhodné zachovat, a to i s ohledem na časovou tíseň. Summit se koná 7. a 8. července a lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června. Vláda nesmí Petru Pavlovi klást žádné překážky, oznámili soudci novinářům.
O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí při zastupování státu navenek bude soud teprve rozhodovat. Středečním předběžným opatřením výsledek sporu nijak nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa.