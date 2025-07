Cítím zklamání, hodnotí Schillerová verdikt Ústavního soudu o důchodové reformě

Návrh poslanců hnutí ANO na zrušení důchodové reformy, jež kromě jiného postupně posouvá věkovou hranici pro odchod do důchodu, Ústavní soud ve středu zrušil.

„Rozhodnutí Ústavního soudu je třeba respektovat. Cítím zklamání,“ reagovala na verdikt šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle Jurečky vedou změny v důchodech k udržitelnosti. „Ústavní soud rozhodl jasně. Důchodová reforma platí. Kdyby hnutí ANO věnovalo stejnou energii spoluvytváření důchodové reformy jako psaní neopodstatněných stížností a nekonečným obstrukcím, udělalo by lépe,“ napsal na sociální síti X.

Návrh na zrušení důchodové reformy podalo hnutí ANO, které mělo výhrady k obsahu zákona i k proceduře schvalování reformy. Poukázalo například na předčasné ukončení rozpravy. Podle ÚS však menšina, tedy opoziční poslanci, měli možnost vyjádřit svůj názor.

ANO napadlo také dvě obsahové části zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a zúžení okruhu profesí, které mají nárok na dřívější penzi bez krácení pobírané částky.

Důchodovou reformu schválila Sněmovna loni, platí od letoška. Novela počítá například s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí či dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie. Jednotlivá ustanovení nabudou účinnosti postupně až do roku 2027.