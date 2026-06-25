Návrh prezidenta Petra Pavla na zahájení kompetenčního sporu ohledně účasti na summitu NATO v turecké Ankaře obsahoval i návrh na předběžné opatření. Pokud by prezidentská kompetenční žaloba tuto zmínku neobsahovala, mohl by i tak Ústavní soud rozhodnout ve zrychleném gardu ze své vůle?
Ano, mohl. Ale nevím, jestli by se pak stihlo rozhodnout včas. V takovém případě by se museli vyzvat všichni účastníci k vyjádření, dostali by lhůtu, pak by se teprve stížnost probírala na plénu soudců. Takzvaně na krev by se to asi stihnout dalo. Ale toto řešení, kdy se nejdřív rozhodlo o předběžném opatření a následně se bude řešit spor samotný, považuji za logické a elegantní.
Dokonce předběžné opatření někdy má být i překvapivé.