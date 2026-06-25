Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Elegantní řešení. Soud musel rozhodnout bez odkladu, říká Jirsa ke sporu o summit

Markéta Lankašová
  15:31
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)

Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026) | foto: Křivan LadislavMAFRA

Soudce Jaromír Jirsa
Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Ministr zahraničí Petr Macinka a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci...
14 fotografií
Podle emeritního ústavního soudce Jaromíra Jirsy většina koaličních reakcí na rozhodnutí Ústavního soudu, že na summit NATO v Ankaře prezident Petr Pavel poletí, pramení z neznalosti. V procesu nenašel nedostatky. „To, že se Ústavní soud nezeptal vlády, tedy těch, proti kterým předběžné opatření směřuje, je úplně normální,“ zdůrazňuje.

Návrh prezidenta Petra Pavla na zahájení kompetenčního sporu ohledně účasti na summitu NATO v turecké Ankaře obsahoval i návrh na předběžné opatření. Pokud by prezidentská kompetenční žaloba tuto zmínku neobsahovala, mohl by i tak Ústavní soud rozhodnout ve zrychleném gardu ze své vůle?
Ano, mohl. Ale nevím, jestli by se pak stihlo rozhodnout včas. V takovém případě by se museli vyzvat všichni účastníci k vyjádření, dostali by lhůtu, pak by se teprve stížnost probírala na plénu soudců. Takzvaně na krev by se to asi stihnout dalo. Ale toto řešení, kdy se nejdřív rozhodlo o předběžném opatření a následně se bude řešit spor samotný, považuji za logické a elegantní.

Dokonce předběžné opatření někdy má být i překvapivé.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Hra pro voliče, ústavní puč nikoliv, hodnotí experti ostré výroky politiků

Premium
Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....

Výroky o „ústavním puči“, podjatém soudu nebo zbytečné instituci. Oslovení ústavní právníci a sociologové pro iDNES.cz hodnotí ostré reakce části vládních politiků na předběžné opatření Ústavního...

25. června 2026  14:34,  aktualizováno  15:39

Elegantní řešení. Soud musel rozhodnout bez odkladu, říká Jirsa ke sporu o summit

Premium
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)

Podle emeritního ústavního soudce Jaromíra Jirsy většina koaličních reakcí na rozhodnutí Ústavního soudu, že na summit NATO v Ankaře prezident Petr Pavel poletí, pramení z neznalosti. V procesu...

25. června 2026  15:31

Po Marii Rottrové ruší své víkendové koncerty i houslista Pavel Šporcl

Pavel Šporcl si v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zahrál se skupinou Pražský výběr.

Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.

25. června 2026  15:31

Rekordní vedra: ve Francii zemřel v rozpáleném autě tříletý hoch, Španělsko hlásí 212 mrtvých

Vlna veder ve Francii (25. června 2026)

Francie v noci na čtvrtek zažila nejteplejší noc v historii měření, když hodnota na 30 referenčních stanicích dosáhla 22 stupňů. Padl tak předchozí rekord z noci na úterý, kdy průměr činil 21,6...

25. června 2026  15:29

Česko chtělo na summit vyslat výpravu 20 lidí. Po zásahu soudu nastanou změny

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Pondělní usnesení vlády k cestě na summit Severoatlantické aliance v Ankaře 7. a 8. července počítalo s účastí nejvýše 20 členů delegace a doprovodu. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného v...

25. června 2026  15:27

Prezident je automaticky v čele delegace, řekl Pavel. Nepovede ji, reaguje Macinka

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. České televizi a Českému rozhlasu to ve čtvrtek...

25. června 2026  12:16,  aktualizováno  15:10

Tady vám vedro nebude. Tipy, kde se ochladit během extrémních teplot

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)

Česko čeká další vlna veder a teploty mohou na některých místech republiky vystoupat až ke 40 °C. Zchladit se však nemusíte jen na přeplněných koupalištích – vybrali jsme pro vás několik vhodných...

25. června 2026  15:09

Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, hrozí mu vazba

Primátor Karviné Jan Wolf.

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil po návratu z dovolené na policii. Pátrání po něm skončilo. Policie jej po výslechu zadržela, státní...

25. června 2026  11:18,  aktualizováno  15:08

Bezdomovci z nádraží v Brně mizí, rozvalují se ale jinde. Město chystá další opatření

U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob,...

Častější hlídky strážníků i sociálních pracovníků přispěly k tomu, že z prostoru před hlavním nádražím v Brně zmizely problémové skupinky jedinců, často bezdomovců. Ti se proto přesunuli jinam,...

25. června 2026  15:02

Více zbraní, více války. Babiš v Polsku volal po konci konfliktu na Ukrajině

Premiér Andrej Babiš hovořící na konferenci o obnově Ukrajiny v Polsku. (25....

Od našeho zpravodaje v Gdaňsku Premiér Andrej Babiš (ANO) přicestoval do polského Gdaňsku, kde promluvil na Konferenci k obnově Ukrajiny. Během úvodního projevu volal hlavně po konci války a nepřímo kritizoval světové lídry za to,...

25. června 2026,  aktualizováno  15:01

Vážím si, že si lidé všímají práce, kterou odvádím, říká Rázga. Povede ANO v Praze?

Do štábu hnutí ANO přišla trojka pražské kandidátky Barbora Rázga. (24. září...

Hnutí ANO musí najít lídra kandidátky pro komunální volby v Praze poté, co pražský zastupitel Ondřej Prokop po aféře kolem jeho bytů oznámil, že končí a nebude kandidovat. „Já o to rozhodně...

25. června 2026  10:58,  aktualizováno  14:50

Odvolejte Macinku, vyzval STAN. Chová se jako spratek, řekla Šebelová

Přímý přenos
Předseda STAN Vít Rakušan, místopředsedkyně a šéfka poslaneckého klubu Michaela...

Šéf STAN Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra zahraničí Petra Macinky kvůli jeho slovům o „ústavním puči“ v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu. Podle něj má...

25. června 2026  6:48,  aktualizováno  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.