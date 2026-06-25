„Premiér dává celkem nepokrytě najevo, že se mu opatření nelíbí. Bezvýhradně ho ale akceptuje a nezpochybňuje ani právo Ústavního soudu takto postupovat, ani obsah rozhodnutí,“ říká sociolog Jan Herzmann k vyjádření Andreje Babiše. Premiér se pozastavil především nad tím, že soud rozhodl velmi rychle, aniž by dal vládě prostor se vyjádřit.
„Zatímco u většiny představitelů Motoristů a SPD je patrná zlobná reakce, která nesměřuje jen proti rozhodnutí, ale vůči celé instituci,“ popsal Herzmann hlavní rozdíl mezi vyjádřeními představitelů vládní koalice.
„Pokud se zpochybňování nestrannosti soudu stane běžnou součástí politické komunikace, může postupně oslabovat legitimitu soudu i důvěru v ústavní instituce.“