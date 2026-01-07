Chybný výpočet zkrátil pobyt za mřížemi o měsíc. Soudy to napravovaly neústavně

Markéta Lankašová
  16:17
Místo pokuty, kterou nezvládal splácet, soudy přiřkly muži trest za mřížemi. Jenže dlužník tak dlouho kličkoval se splácením, až se mu povedlo zkrátit si o měsíc pobyt ve vězení. Muž ve středu uspěl u Ústavního soudu se stížností proti rozsudkům, v nichž klíčovou roli hrála početní chyba.
Na chybu při výpočtu sázel muž, který si podal stížnost k Ústavnímu soudu. Nezvládal splácet soudem uloženou milionovou pokutu včas, ale nárazově dluh snižoval. I tak mu ale postupně Krajský soud v Hradci Králové a následně i Vrchní soud v Praze trest změnily v pobyt za mřížemi.

Jenže vrchní soud si popletl dlužnou a uhrazenou částku a muži vyměřil kratší trest, než mu náležel, konkrétně 343 dní. Tento verdikt nabyl právní moci. Následovala ještě jedna splátka, tím se znovu případ otevřel. Podle dlužníka toho v obnoveném řízení zneužili královéhradečtí soudci, kteří chybu odhalili a pobyt za mřížemi mu ještě o téměř měsíc prodloužili na 372 dní.

Podle Ústavního soudu právě poslední změna délky trestu ve vězení ale nebyla v pořádku. Soudy nemohou napravovat vlastní chyby tím, že budou ignorovat pravomocné rozsudky.

„Soudy v tomto případě pochybily při výpočtu náhradního trestu, vydaly pravomocné rozhodnutí, které se stalo závazným. Následně se ale tuto chybu snažily napravit dalším rozhodnutím. Tento postup není v souladu se zákonem. Stěžovateli byl tímto způsobem vyměřen trest odnětí svobody téměř o měsíc delší. A to není přípustné,“ vysvětlila soudkyně zpravodajka Daniela Zemanová.

Stát uvolnil pravidla pro pěstování konopí. Násilníci se nemají dostat k dětem

Klíčová otázka sporu tedy spočívala v tom, zda je pravomocný, avšak chybný výpočet délky náhradního trestu závazný při pozdějším soudním rozhodování, anebo jej lze korigovat v neprospěch odsouzeného. Ústavní soud ve středu řekl, že jde o závazek.

Prospěšné práce nevyšly

„Pokud se soudy dopustí pochybení, musí jej napravit způsobem, který je v souladu se zákonem. A pokud ne, tak musí nést následky. I soudy jsou povinné strpět vlastní pochybení,“ upozornila Zemanová. Jednoduše, kvůli chybě soudu nemůže odsouzený odejít s vyšším trestem.

Kdo zamete ulice a odklidí sníh? Stát už nechce platit veřejně prospěšné práce

Stěžovatel také poukazoval na to, že část trestu mohl vykonat obecně prospěšnými pracemi. Ale soudy tuto variantu zamítly. To ústavní soudci nerozporovali.

„V této věci Ústavní soud připustil, že existují dva různé výklady. Ale v té době nebyla žádná závazná judikatura, která by zakládala legitimní očekávání tohoto postupu (udělení trestu obecně prospěšných prací). Ústavní soud proto nechal na úvaze obecných soudů, aby sjednotily svůj postup. Ale nebylo porušeno legitimní očekávání stěžovatele,“ dodala Zemanová.

Případem se musí znovu zabývat Krajský soud v Hradci Králové. Muž se v mezičase už dostal na svobodu.

