Délka rozhodování nevrhá nejlepší světlo na Ústavní soud, připustil Rychetský

„Připouštím, že to, jak dlouho to trvalo, je nemilé a připouštím, že to nevrhá nejlepší světlo na fungování ústavního soudu. Ale odvedené dílo je kvalitní, nález nikdo nekritizuje. Kritizuje se skutečně ta délka,“ uvedl ve čtvrtek Rychetský.

Sám uvedl, že během těch tří let se snažil soudce zpravodaje Jana Filipa popohnat. V momentě, kdy však Filipovi byla tato stížnost nahodile přiřazena, s tím nemohl nic udělat. Podle něj je však Filip největším odborníkem na volební zákon u nás a věci se věnoval opravdu tři roky.

Rychetský zároveň odmítl názor, že Ústavní soud měl odložit vykonavatelnost svého názoru až pro příští volby. „Na jednu stranu se kritizuje, že to bylo u nás dlouho, na druhou stranu se kritizuje, že to u nás nebylo ještě déle,“ poznamenal.

„V okamžiku, kdy Ústavní soud konstatuje, že napadená ustavení jsou protiústavní, je nemožné, aby odložil vykonavatelnost nálezu až po volbách,“ uvedl s tím, že pokud by soud odložil vykonatelnost nálezu až po letošních volbách, tak by žaloby, které usilují o zrušení voleb, uspěly u Nejvyššího správního soudu. „Odkládat účinnost, to je ošemetná věc,“ podotkl.

Soud podle něj rozhodl v době, kdy mají zákonodárci dostatek času na to přijmou novou právní úpravu.

Ústavní soud ve středu zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů.



Nehoráznost a Benešová

Vůči nálezu se ostře ohradil premiér Andrej Babiš, i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta ve středu označila nález za divný, podle ní nepůsobí objektivně. Ve čtvrtek svá slova již mírnila.

„Já na urážky jsem zvyklý, ale dotýká se mě to kvůli všem 14 kolegům. To je něco tak nehorázného - do médií z úst ministryně spravedlnosti pustit už i jen spekulaci, že ti ústavní soudci jednali pod nějakým slibem výhod, nebo korupcí,“ reagoval Rychetský na Benešovou.

Z patnáctičlenného sboru s nálezem nesouhlasili čtyři soudci. Ti to dali najevo v nebývale ostrém odlišném stanovisku, které je součástí nálezu. Nad jejich stanovisky se pozastavil i Rychetský. „Nezvyklá je expresivnost. To jsme zatím v žádném disentním stanovisku nezaznamenali,“ uvedl. Podle něj však toto nepovede k žádné velké disharmonii uvnitř Ústavního soudu.