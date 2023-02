KOMENTÁŘ: Namístě je otázka, zda Rychetský nepatří před kárný senát

Prezidentské volby jsou za námi a přichází čas bilancování. Pozornost si jistě zasluhuje zapojení předsedy Ústavního soudu do těchto voleb. Do veřejného prostoru vstupuje Pavel Rychetský se svými politickými vyjádřeními v uplynulých letech opakovaně. Poslední předvolební kampaň ale znamenala posun hranic. Připomeňme jeho vyjádření, koho by si za prezidenta nepřál. Konkrétně Andreje Babiše, a to proto, aby se prý Ústavní soud nestal součástí holdingu Agrofert.

Pokud se jedná o apel na svobodu projevu soudců, stojí za připomenutí, že to byl právě Ústavní soud pod vedením Rychetského, který takové právo soudců jasně odmítl. Stalo se tak před sedmi lety.