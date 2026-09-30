Novela stavebního zákona míří k Ústavnímu soudu, senátoři ji chtějí zrušit

Zástupci obou frakcí avizovali ústavní stížnost na novelu už při srpnovém projednávání v Senátu.
Pod návrh na zrušení zákona Ústavním soudem se musí podepsat minimálně 17 senátorů, aby mohl být podán. Senátorský klub Starostů má aktuálně 18 členů, v nadcházejících říjnových volbách 11 křesel obhajuje. Podobně senátorský klub ODS a TOP 09 obhajuje devět ze současných 30 mandátů.
|
Koalice znovu prosadila novelu, která má zrychlit povolování staveb
Starostové chtějí podle Sobotky zrušení stavební novely kvůli tomu, že zavádí nerovné postavení mezi stavebníky a nahrává velkým developerům. Novela stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování.
Mezi vyhrazené stavby budou nově patřit i stavby pro hromadné bydlení. Půjde o stavbu nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10 tisíc metrů čtverečních. To může být v kolizi s jinými veřejnými zájmy, například na ochranu přírody, podotkl Sobotka.
Zákon také zavádí výjimku, která umožní zachovat nelegální stavby. Návrh k Ústavnímu soudu napadá podle Sobotky také přípravu novely, jejíž obsah byl změněn rozsáhlým poslaneckým návrhem bez prošetření jeho dopadů.
Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 v srpnu zmínil možnost navrhnout zrušení celé novely Ústavním soudem, nebo alespoň jejích částí. Proti sporné přípravě zákona podnět směřovat nemá, řekl tehdy novinářům Balík.
|
Prezident Pavel podepsal spornou novelu stavebního zákona a opětovné zavedení EET
Senát v srpnu kvůli výhradám stavební novelu odmítl. Sněmovna ale jeho veto hlasy poslanců vládní koalice tento měsíc přehlasovala a prezident Petr Pavel ji poté podepsal. Novela má podle koalice urychlit a usnadnit povolování staveb.
Počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.