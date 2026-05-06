Na Ústavní soud se se stížností obrátilo celkem 22 senátorů v čele s Petrem Štěpánkem (STAN). Nelíbí se jim loni přijatá změna zákona o platu představitelů státní moci a některých dalších zákonů. Ta zavedla princip, že politici v určitých případech při kumulaci funkcí nedostanou příslušné odměny v plné výši.
Zjednodušeně jde o to, že pokud člen zastupitelstva obce či kraje působí i na jiné samosprávné úrovni nebo jako senátor, poslanec či člen vlády, dostane za jednu z politických funkcí jen 40 procent řádné odměny.
Může jít třeba o starostu, který je zároveň krajským zastupitelem. Nebo náměstka primátora, který je zároveň poslancem. Za vyšší funkci dostávají plnou odměnu, za funkci v nižší úrovni samosprávy nově jen 40 procent její výše.
Senátoři ve stížnosti namítají, že legislativní proces měl při přijímání novely vady. Jde jim zejména o to, že změna prošla v podobě takzvaného nepřípustného přílepku. To znamená, že pravidla o odměnách se včlenila do jiného, jen vzdáleně souvisejícího zákona. Napadená právní úprava podle skupiny senátorů rovněž porušuje právo na spravedlivou odměnu za práci, kterou zaručuje Listina základních práv a svobod.
Protože se stížnost týká možné změny zákona, rozhoduje o ní plénum všech patnácti soudců Ústavního soudu. Soudcem zpravodajem je Martin Smolek.