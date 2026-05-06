Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senátorům vadí, že za druhou funkci dostávají méně peněz. Rozhodne soud

Markéta Lankašová
  7:00
Je správné, aby za dvě funkce dostávali politici různé, „pokrácené“ peníze? Na takovou otázku bude ve středu dopoledne odpovídat Ústavní soud. Se stížností se na něj obrátila skupina senátorů, které se nelíbí, že od loňska dostávají starostové, kteří jsou zároveň v krajském zastupitelstvu nebo v parlamentu, jen část odměny svých kolegů.
Fotogalerie2

Soudkyně Veronika Křesťanová, předseda Ústavního soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská (2025) | foto: ČTK

Na Ústavní soud se se stížností obrátilo celkem 22 senátorů v čele s Petrem Štěpánkem (STAN). Nelíbí se jim loni přijatá změna zákona o platu představitelů státní moci a některých dalších zákonů. Ta zavedla princip, že politici v určitých případech při kumulaci funkcí nedostanou příslušné odměny v plné výši.

Zjednodušeně jde o to, že pokud člen zastupitelstva obce či kraje působí i na jiné samosprávné úrovni nebo jako senátor, poslanec či člen vlády, dostane za jednu z politických funkcí jen 40 procent řádné odměny.

Novelu o platech jsem chtěl podepsat, ale změnila se, řekl Pavel. Soudci navrhují veto

Může jít třeba o starostu, který je zároveň krajským zastupitelem. Nebo náměstka primátora, který je zároveň poslancem. Za vyšší funkci dostávají plnou odměnu, za funkci v nižší úrovni samosprávy nově jen 40 procent její výše.

Senátoři ve stížnosti namítají, že legislativní proces měl při přijímání novely vady. Jde jim zejména o to, že změna prošla v podobě takzvaného nepřípustného přílepku. To znamená, že pravidla o odměnách se včlenila do jiného, jen vzdáleně souvisejícího zákona. Napadená právní úprava podle skupiny senátorů rovněž porušuje právo na spravedlivou odměnu za práci, kterou zaručuje Listina základních práv a svobod.

Okamura chce nově zmrazit platy politikům tak, jak jim vzrostly od ledna

Protože se stížnost týká možné změny zákona, rozhoduje o ní plénum všech patnácti soudců Ústavního soudu. Soudcem zpravodajem je Martin Smolek.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Senátorům vadí, že za druhou funkci dostávají méně peněz. Rozhodne soud

Soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina...

Je správné, aby za dvě funkce dostávali politici různé, „pokrácené“ peníze? Na takovou otázku bude ve středu dopoledne odpovídat Ústavní soud. Se stížností se na něj obrátila skupina senátorů, které...

6. května 2026

Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii, hlásí Eurostat

ilustrační snímek

České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v EU, naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními...

6. května 2026  6:45

V Hormuzu vedeme obrannou operaci, útočíme, když jsme napadeni, řekl Rubio

Sledujeme online
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026)

Akce Spojených států v Hormuzském průlivu jsou podle Washingtonu čistě obranné a ofenzivní fáze války skončila. Ministr zahraničí Marco Rubio to ve středu řekl na brífinku v Bílém domě. Dodal, že při...

6. května 2026  6:28

Koalice chce na mimořádné schůzi Sněmovny rozvolnit rozpočtová pravidla

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před rozvolňováním pravidel...

6. května 2026  5:35

USA přeruší ochranu lodí v Hormuzském průlivu, snaží se o příměří s Íránem

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Spojené státy dočasně přerušují doprovod a ochranu lodí v Hormuzském průlivu kvůli pokročilým jednáním s Íránem, zatímco americká blokáda íránských přístavů podle prezidenta Donalda Trumpa pokračuje.

6. května 2026  1:10,  aktualizováno  1:40

Okamura v noční bitvě neprosadil odmítnutí sjezdu sudetských Němců v Brně

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Poslanci se více než šest hodin bez výsledku přeli kvůli návrhu usnesení ke sjezdu sudetských Němců, které se snaží prosadit předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Chce, aby dolní komora parlamentu...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  6. 5. 1:20

Automaty se už objevují i na hřbitovech. Nově své služby nabízí také Svíčkobot

Svíčkobot s recyklačními nádobami. (5. května 2026)

Zapomenutá svíčka už nemusí znamenat cestu zpátky domů nebo marné hledání otevřeného obchodu. Na některých českých hřbitovech se objevují automaty, ve kterých si lidé koupí svíčky i drobné hřbitovní...

6. května 2026

Jak se v Česku sdílí elektřina. Od srpna přijdou změny, slibuje datové centrum

Premium
ilustrační snímek

Komunitní energetika v Česku má za sebou téměř dva roky sdílení elektřiny. Jednotlivci, obce či malé firmy se spojují, aby mohli společně vyrábět a sdílet energii z lokálních obnovitelných zdrojů. I...

6. května 2026

Liga hormuzských škrtičů před finále. Írán teď musí vynést kartu, Trump být rychlejší

Premium
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)

Amerika v podstatě vyzývá v Hormuzu Írán k úderu. Klidně tomu říkejte provokace, pokud považujete za provokaci, že někdo vyhazuje partu, která si přisvojila celou ulici, kde v jednom domě bydlí.

6. května 2026

Poprvé od Zemana. Koalice plánuje hned dvě cesty do Číny, první má letět Okamura

Premium
Ve speciálu. Tomio Okamura má zatím v roli šéfa Sněmovny na kontě tři cesty....

Když v polovině dubna Babišova vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letecký speciál k plánované návštěvě Tchaj-wanu, začalo se spekulovat, že je za tím snaha koaličních...

6. května 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Nepálu zemřel český horolezec, patrně v důsledku otoku plic

Italský záchranářský vrtulník. Ilustrační foto.

Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec. Dnes to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje.

5. května 2026  22:54

Írán změnil a rozšířil kontrolu Hormuzu, Izrael hrozí nasazením všech letadel

Íránci opět hrozí útoky (5. května 2026)

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Izraelská armáda mezitím uvádí, že je...

5. května 2026  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.