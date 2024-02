Nový tým Ústavního soudu funguje. Je zaujatý prací a motivovaný, míní Baxa

Baxa je šéfem ÚS od loňského srpna, do čela instituce si ho vybral právě Pavel. Kromě něj postupně jmenoval při generační obměně ÚS dalších sedm soudců, posledním byl počátkem tohoto měsíce advokát Milan Hulmák. Patnáctičlenný tým ústavních soudců se tak stal opět kompletním.

Předseda ÚS fungování týmu ocenil. „Neříkám, že vždycky spolu souhlasíme, ale je to tak, jak by to asi být mělo. Myslím, že veřejnost může být klidná, že si uvědomujeme svoji roli. Že nerozhodujeme pro někoho, proti někomu, ale že dbáme na svoji nezávislost a nestrannost,“ řekl Baxa.

Prezident má letos navrhnout Senátu další tři adepty na ústavní soudce. V červnu mandát skončí místopředsedovi soudu Vojtěchu Šimíčkovi a soudci Tomáši Lichovníkovi, v prosinci Davidu Uhlířovi.

„Budou odcházet konkrétní soudci, kteří mají nějakou konkrétní odbornost, profesní minulost. Bude jistě dobré, aby nově přicházející kolegyně nebo kolegové doplnili to, co by mohlo Ústavnímu soudu chybět,“ poznamenal Baxa. Prezidenta dnes ujistil, že plní to, co si předsevzal, a způsob nominačního procesu nese výsledek.

Pevně ohraničené funkční období je zárukou svobodného rozhodování

Baxa počátkem února řekl, že je proti tomu, aby ústavní soudci mohli opakovat svůj desetiletý mandát. Pevně ohraničené funkční období je podle něj zárukou maximálně svobodného rozhodování. „To jsem prezidentovi zopakoval, to je moje hluboké přesvědčení,“ řekl dnes šéf ÚS.

Například místopředseda Šimíček je podle Baxy velkou autoritou a osobností, která bude ÚS chybět, nicméně vrátí se na Nejvyšší správní soud (NSS), odkud před deseti lety na ÚS přišel. Baxa to považuje za správné, takové pravidlo by podle něj mělo platit i pro další situace.

Při Hulmákově jmenování Pavel řekl, že i přes deklarovanou vůli politiků nedělat z ÚS třetí parlamentní komoru se k soudu dostává více případů, které jsou spíše politického rázu než právního. Podotkl tehdy, že to od ÚS bude vyžadovat velkou odolnost vůči tlakům ze strany politiků i médií.

Baxa počátkem února uvedl, že on i jeho kolegové byli po lednovém rozhodnutí o mimořádném zvýšení důchodů, kdy zamítli návrh na zrušení úpravy valorizace penzí, terčem urážek i výhrůžek. Prezidenta dnes ale ujistil, že i přes razanci reakcí se ÚS nijak nerozkmital a je připraven nadále plnit svoji roli.