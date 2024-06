Ústavní soud se vysloví k zákonu o podpoře sportu, napadli jej poslanci ANO

Ústavní soud ve středu dopoledne vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny poslanců na zrušení části zákona o podpoře sportu. Skupině 46 poslanců, za které jednal Radek Vondráček (ANO), vadil hlavně vznik Národního rozhodčího soudu pro sport, který působí pod Národní sportovní agenturou.

Poslanci chtějí také škrtnout nové pravomoce agentury v boji proti dopingu.

Podle skupiny poslanců je postavení a označení soudu matoucí. Je totiž propojený s Národní sportovní agenturou, což je ústřední orgán státní správy, tedy součást výkonné moci.

Zřízení soudu navíc podle poslanců porušuje autonomii sportovních spolků a sdružovací svobodu jejich členů.

Protože jde o případ, kdy se rozhoduje o zrušení zákona či jeho části, o věci rozhoduje plénum Ústavního soudu. Aby stížnost uspěla, je potřeba podpora takzvané kvalifikované většiny, tedy alespoň devíti soudců z patnácti.

Odškodnění obětí

Soud ve středu vyhlásil také nález k odškodňování takzvaných sekundárních obětí. Problematikou se zabýval na základě případu ženy, jejíž snacha a dvě vnučky zahynuly v roce 2016 při dopravní nehodě u Tvarožné na Brněnsku. Žena se přímo nehody neúčastnila, avšak situace na ni měla zásadní zdravotní dopady a musela odejít do pracovní neschopnosti.

Obrátila se proto s nárokem na náhradu újmy na zdraví na pojišťovnu provozovatele vozidla, které nehodu způsobilo, a poté i na soudy. S nárokem dosud neuspěla. Nicméně ve středu Ústavní soud předchozí rozsudky zrušil s tím, že bylo porušeno právo stěžovatelky na nedotknutelnost osoby a právo na ochranu před soudem.

„V případě této dopravní nehody došlo ke zhroucení rodinného života stěžovatelky během jednoho okamžiku. Byl to ale nejen zásah do rodinného života, ale o dva dny později došlo k výrazné ztrátě výdělku, protože stěžovatelka odešla do pracovní neschopnosti. A poté znovu, když jí byl kvůli duševnímu onemocnění přiznán invalidní důchod,“ vysvětlil soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Soudci posuzovali různé typy újmy. Kromě citové je definovaná také takzvaná újma ze šoku, která způsobí rozvoj duševního onemocnění. A právě protože jde o onemocnění, měla by se stěžovatelce přiznat i majetková náhrada.

„Tímto rozhodnutím se mění přístup k takzvaným sekundárním obětem. Ústavní soud si uvědomuje, že se pouštíme na velmi tenký led. A proto obecné soudy musí opravdu pečlivě zvažovat všechny okolnosti,“ zdůraznil Lichovník.

I o tomto případu rozhodovalo plénum. K přezkumu totiž měli rozsudek Nejvyššího soudu.

Ústavní soud zrušil část zákona o majetku ČR

Soudci nejvyšší justiční instituce v zemi ve středu také zrušili část zákona o majetku České republiky. Stanovovala, že pokud majetek propadne státu, zástavní práva k němu zanikají. Šlo o zásah do majetkových práv. Na nesrovnalosti upozornil Nejvyšší soud.

Zákon o majetku ČR konkrétně říkal, že „zástavní práva k majetku, který stát takto nabyl, okamžikem jeho přechodu na stát zanikají“. V mezičase se právní úprava vyvíjela. Jiný předpis, konkrétně trestní zákoník, nově stanovuje, že zástavní práva k propadlému majetku nezanikají. Dnešní nález tak dopadá spíše na starší spory.

Nález stanovuje, že pokud je takto propadlý majetek dosud ve vlastnictví státu, nelze k zániku zástavního práva přihlížet, zástavní věřitelé tedy patrně mohou svůj nárok uplatnit vůči státu. „Pokud v mezidobí stát majetek prodal, tak je třeba chránit dobrou víru nabyvatele,“ řekl soudce zpravodaj David Uhlíř.