Boj o zákon o střetu zájmů. Ústavní soudci veřejně jednají o lex Babiš II

Návrh na zrušení zpřísněného zákona o střetu zájmů zatím ústavní soudci projednávali několikrát za zavřenými dveřmi. Dospěli ale k závěru, že ústní jednání s výslechem svědků pomůže objasnit okolnosti schvalování novely a osvětlit celkovou parlamentní praxi pozměňovacích návrhů.

Jde o druhé veřejné jednání pléna, tedy sboru všech ústavních soudců, od nástupu Josefa Baxy do předsednické funkce. První se týkalo zkrácené valorizace penzí a soudní sněmovnu tehdy zaplnila veřejnost.

Mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi předem upozornila, že není pravděpodobné, že by ve středu padlo rozhodnutí. „Po ukončení jednání se neuskuteční tisková konference, jednotliví soudci se nebudou vyjadřovat do médií – půjde o stále živou kauzu,“ avizovala Abbasi.

Zpřísnění zákona o střetu zájmů na návrh poslance Jakuba Michálka (Piráti) bylo podle ANO zcela zjevným, nesouvisejícím přílepkem k původně projednávané novele zákona o sdružování v politických stranách a dalších norem, která se primárně týkala organizační struktury a řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jde o praxi, která je podle dřívější judikatury protiústavní, míní ANO. Za hnutí jedná jeho místopředsedkyně Alena Schillerová.

„Je to přílepek zákona, který pirátští poslanci načrtli dvě minuty před ukončením druhého čtení. Je namířený vůči jednomu konkrétnímu člověku a za nás prostě není možné, aby zákony byly dělané na míru a proti konkrétním lidem. Je to snaha dostat úspěšné politiky z politiky a zásah do vlastnických práv,“ prohlásila Schillerová.

Na jednání, kterému přihlíží asi dvě desítky zájemců z řad veřejnosti, dorazili z ANO kromě Aleny Schillerové také exministryně spravedlnosti Helena Válková nebo poslanec Radek Vondráček, kterého jako prvního svědka soudci zpovídají. „Považuji za naprosto bezpředmětný argument, že jsme nemohli být v šoku, protože pozměňovací návrh, o kterém se teď bavíme, už měli připravený dříve. Ale to je přece nesmysl. Navíc si myslím, že se opravdu jedná o přílepek, který by klidně mohl stát samostatně a jednat se o něm zvlášť,“ prohlásil před soudem Vondráček.

Soudci vyslechnou také Válkovou, poslance Marka Bendu (ODS), Radovana Vícha (SPD), Jakuba Michálka (Piráti). Promluvit by měl i exministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti). Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se omluvil.

Za koalici bude mluvit ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Ten před jednáním prohlásil, že je na Ústavním soudě jako zástupce vedlejšího účastníka jednání a neočekává vyhlášení rozhodnutí.

„Zákon porušuje právo vlastnit majetek“

Vláda navrhuje, aby soud podnět ANO zamítl. „Pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka naplnil všechna posuzovaná kritéria úzkého vztahu k původnímu vládnímu návrhu,“ stojí ve vyjádření vlády.

Zákon je podle dřívějšího vyjádření opozičního hnutí ANO protiústavní i po obsahové stránce a porušuje základní demokratické principy obsažené v Listině základních práv a svobod, například právo vlastnit majetek.

Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky je kvůli novele od letoška přísnější, podobně jako pravidla pro přijímání dotací a pobídek. Politici například nemohou převádět média na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu.

Ústavní soud se v minulosti zabýval i prvním lex Babiš, tedy novelou zákona o střetu zájmů, kvůli níž členové vlády nadále nemohli provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Návrhy tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a poslanců ANO na zrušení části zákona soud v roce 2020 zamítl.