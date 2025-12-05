Podle strany, která se názvem hlásí k odkazu předlistopadových komunistů, představuje nová právní úprava nepřiměřený zásah do politických práv a svobod. Návrh na zrušení strana podala 17. listopadu, tedy v den, který v roce 1989 odstartoval sametovou revoluci a změnu režimu.
V návrhu šlo konkrétně o trestný čin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. V současnosti je paragraf koncipovaný obecněji, od 1. ledna příštího roku se v něm výslovně objeví zmínka o nacismu a komunismu.
|
KSČ chce zrušit část zákona, která umožňuje trestat propagaci komunismu
Kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti roky vězení. KSČ navrhla vyškrtnout z novelizovaného znění zákona slova „nebo“ a „komunistické“.
„Takto široce pojatý zásah velmi závažně narušuje samotnou podstatu svobody projevu a politické plurality, která je základem demokratického právního státu,“ stálo v návrhu. Soud ale KSČ považoval za neoprávněného navrhovatele.
|
Konečná dá k dispozici post předsedkyně KSČM, strana svolala mimořádný sjezd
Podle zákona o ÚS totiž mohou přímo navrhovat zrušení právních předpisů jen prezident a skupiny poslanců či senátorů, za specifických okolností pak soudy nebo další navrhovatelé, nikoliv však politické strany.
Zástupci neparlamentní KSČ byli v posledních sněmovních volbách na kandidátkách hnutí Stačilo!, stejně jako členové Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), která měla stabilní zastoupení ve Sněmovně do roku 2021. Hnutí Stačilo! však pětiprocentní hranici nepřekročilo.
|
Čtveřice členů KSČM jela na návštěvu do Ruska. Při návratu je nepustili do Lotyšska
KSČM se změnou zákona taktéž nesouhlasila. „KSČM takovýto návrh novely trestního zákona důrazně odmítá a považuje ho za účelový a diskriminující. Opětovnou a v minulosti veřejností několikrát odmítnutou snahou dostat KSČM mimo zákon se chtějí předkladatelé zavděčit zbytku svých voličů a zastrašit kohokoliv, kdo kritizuje dnešní režim,“ uvedla KSČM v květnu na webu.