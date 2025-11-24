Strana návrh podala 17. listopadu, tedy v den, který v roce 1989 odstartoval sametovou revoluci.
V návrhu jde konkrétně o trestný čin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Nyní je paragraf koncipovaný obecněji, od 1. ledna příštího roku se v něm výslovně objeví zmínka o nacismu a komunismu.
Kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti roky vězení. KSČ navrhla vyškrtnout z novelizovaného znění zákona slova „nebo“ a „komunistické“.
„Takto široce pojatý zásah velmi závažně narušuje samotnou podstatu svobody projevu a politické plurality, která je základem demokratického právního státu,“ stojí v návrhu, který poskytla mluvčí soudu Kamila Abbasi.
„Sporné slovní spojení nebo slovo komunistické je podle strany formulováno příliš široce, neurčitě a bez vazby na skutečně nebezpečné extremistické jednání. Tím dochází k trestní kriminalizaci historických politických idejí i legitimních politických postojů,“ uvedl na facebookové stránce K.munismus zvítězí Roman Blaško, jenž je podle rejstříku politických stran a hnutí od roku 2022 generálním tajemníkem ústředního výboru KSČ.
Soudcem zpravodajem se stal nový člen ÚS Martin Smolek. Rozhodovat by mělo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Je však otázkou, zda se vůbec budou návrhem věcně zabývat.
Podle zákona ÚS totiž mohou přímo navrhovat zrušení právních předpisů jen prezident a skupiny poslanců či senátorů, za specifických okolností pak soudy nebo další navrhovatelé, nikoliv však politické strany.
Zástupci neparlamentní KSČ se v posledních sněmovních volbách objevili na kandidátkách hnutí Stačilo!, stejně jako členové Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), která měla stabilní zastoupení ve Sněmovně do roku 2021. Hnutí Stačilo! však pětiprocentní hranici nepřekročilo.
KSČM se změnou zákona taktéž nesouhlasila. „KSČM takovýto návrh novely trestního zákona důrazně odmítá a považuje ho za účelový a diskriminující. Opětovnou a v minulosti veřejností několikrát odmítnutou snahou dostat KSČM mimo zákon se chtějí předkladatelé zavděčit zbytku svých voličů a zastrašit kohokoliv, kdo kritizuje dnešní režim,“ uvedla KSČM v květnu na svém webu.