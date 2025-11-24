KSČ chce zrušit část zákona, která umožňuje trestat propagaci komunismu

Autor: ,
  16:01
Neparlamentní Komunistická strana Československa (KSČ) navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil část trestního zákoníku, která umožní postihovat propagaci komunismu. Podle strany, která se názvem hlásí k odkazu předlistopadových komunistů, jde o nepřiměřený zásah do politických práv a svobod.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Monika TomáškováMF DNES

Strana návrh podala 17. listopadu, tedy v den, který v roce 1989 odstartoval sametovou revoluci.

V návrhu jde konkrétně o trestný čin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Nyní je paragraf koncipovaný obecněji, od 1. ledna příštího roku se v něm výslovně objeví zmínka o nacismu a komunismu.

Kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti roky vězení. KSČ navrhla vyškrtnout z novelizovaného znění zákona slova „nebo“ a „komunistické“.

Sterzik skončí jako předseda Stačilo!. Chci zůstat už jen Vidlákem, oznámil

„Takto široce pojatý zásah velmi závažně narušuje samotnou podstatu svobody projevu a politické plurality, která je základem demokratického právního státu,“ stojí v návrhu, který poskytla mluvčí soudu Kamila Abbasi.

„Sporné slovní spojení nebo slovo komunistické je podle strany formulováno příliš široce, neurčitě a bez vazby na skutečně nebezpečné extremistické jednání. Tím dochází k trestní kriminalizaci historických politických idejí i legitimních politických postojů,“ uvedl na facebookové stránce K.munismus zvítězí Roman Blaško, jenž je podle rejstříku politických stran a hnutí od roku 2022 generálním tajemníkem ústředního výboru KSČ.

Soudcem zpravodajem se stal nový člen ÚS Martin Smolek. Rozhodovat by mělo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Je však otázkou, zda se vůbec budou návrhem věcně zabývat.

U sídla KSČM opět tekla červená barva, tentokrát nesmyvatelná

Podle zákona ÚS totiž mohou přímo navrhovat zrušení právních předpisů jen prezident a skupiny poslanců či senátorů, za specifických okolností pak soudy nebo další navrhovatelé, nikoliv však politické strany.

Zástupci neparlamentní KSČ se v posledních sněmovních volbách objevili na kandidátkách hnutí Stačilo!, stejně jako členové Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), která měla stabilní zastoupení ve Sněmovně do roku 2021. Hnutí Stačilo! však pětiprocentní hranici nepřekročilo.

KSČM se změnou zákona taktéž nesouhlasila. „KSČM takovýto návrh novely trestního zákona důrazně odmítá a považuje ho za účelový a diskriminující. Opětovnou a v minulosti veřejností několikrát odmítnutou snahou dostat KSČM mimo zákon se chtějí předkladatelé zavděčit zbytku svých voličů a zastrašit kohokoliv, kdo kritizuje dnešní režim,“ uvedla KSČM v květnu na svém webu.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Evropské protinávrhy k mírovému plánu nebudou fungovat, řekl Putinův poradce

Sledujeme online
Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025)

Evropské protinávrhy k 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který vypracovaly Spojené státy, na první pohled nejsou konstruktivní a pro Moskvu nebudou fungovat. Řekl to poradce ruského prezidenta...

24. listopadu 2025,  aktualizováno  16:26

Podvod se zájezdy u soudu. Klienti zaplatili, na dovolenou ale nikdy neodjeli

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat případ údajně podvodné cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná Renata Jelínková podle státní zástupkyně podvedla osm desítek klientů. Nabízela jim...

24. listopadu 2025  16:24

Podpora ruské agrese. Za předvádění mikiny se „Z“ dostal bývalý politik trest

Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích

Pavla Křivku v pondělí Okresní soud v Pardubicích vyměřil šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Bývalý politik minulý rok v dubnu chodil po pardubické třídě Míru v černé mikině s...

24. listopadu 2025  16:07

VIDEO: Dva cestující nedbali pravidel a v Kolíně dobíhali letadlo přímo na ranveji

Na pardubickém letišti přistálo 1. září 2020 kolem 21. hodiny první letadlo...

Dva cestující v pátek večer nestihli na letišti Kolín nad Rýnem/Bonn nastoupit do letadla. S neúspěchem se dvojice nesmířila a krátce na to doháněla letoun společnosti Wizz Air přímo na ranveji. Krom...

24. listopadu 2025  16:04

KSČ chce zrušit část zákona, která umožňuje trestat propagaci komunismu

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)

Neparlamentní Komunistická strana Československa (KSČ) navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil část trestního zákoníku, která umožní postihovat propagaci komunismu. Podle strany, která se názvem hlásí k...

24. listopadu 2025  16:01

Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...

Ministerstvo životního prostředí čeká další kolo jednání s bavorskými úřady o odvozu více než 300 tun nelegálně uloženého odpadu v brněnských Horních Heršpicích. Končící Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL)...

24. listopadu 2025  15:58

Prodej drog financuje Putinovu válku. Britové rozkryli síť vedoucí z ulic na frontu

Premium
ilustrační snímek

Někdo si večer v Británii koupí sáček kokainu a další den ty samé peníze pomáhají vyrobit náboj do ruského tanku. Britská Národní kriminální agentura (NCA) odhalila rozsáhlý kriminální systém, který...

24. listopadu 2025  15:52

Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince

Sumce Fandu vrátili do Světa v Třeboni. Na cestě ze sádek do rybníka ho...

Bílý sumec Fanda se na zimu vrátil zpět do rybníka Svět v Třeboni na Jindřichohradecku. Vytáhli ho z něj zdejší rybáři při nedávném výlovu. Aktuálně je mu 28 let, váží 54 kilogramů a měří 280...

24. listopadu 2025  15:46

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  15:42

Žena bojuje se zákeřným nádorem mozku. Lidé ji na léčbu poslali miliony

Lenka Kadeřábková se léčí s nádorem mozku pomocí metody TTF Optune.

Už pět měsíců bojuje Lenka Kadeřábková s nádorem mozku, takzvaným glioblastomem, pomocí elektrického proudu. Lékaři tumor odstranili a díky speciální léčbě je nyní žena prakticky zdravá. Vyhráno ale...

22. listopadu 2025  12:30,  aktualizováno  24. 11. 15:39

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 419 volných pozic

ANO, SPD a Motoristé chtějí jiný rozpočet. Skutečný deficit je 381 miliard, míní

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (24....

Česko míří k rozpočtovému provizoriu. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se shodla, že vrátí návrh státního rozpočtu vládě k přepracování s tím, že by nový návrh měl být do Sněmovny předložen do 16....

24. listopadu 2025  6:05,  aktualizováno  15:34

Adolf Hitler se znovu dere k moci, vítězství má jisté, míní v Namibii

Volební úředníci sčítají hlasy ve volební místnosti ve Windhoeku v Namibii. (1....

Volby do místní rady namibijského regionu Oshana zřejmě znovu ovládne politik Adolf Hitler Uunona. Muž, jehož jméno opakovaně zaujalo západní média, v minulých volbách v roce 2020 zvítězil se ziskem...

24. listopadu 2025  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.