Stačilo! v Libereckém kraji chybělo 9 hlasů. O volbách rozhodne Ústavní soud

K překročení pětiprocentní hranice hlasů, která byla potřebná pro vstup politické strany nebo hnutí v zářijových volbách do libereckého krajského zastupitelstva, chyběla koalici Stačilo! jedna setina procenta hlasů. Přesněji pouhých devět hlasů voličů. Politické uskupení tak velmi těsně skončilo bez jediného mandátu v kraji. Kdyby hranici překročilo, mohlo by získat až dva.

Kvůli přepočítání hlasů ve volbách se koalice Stačilo! obrátila nejprve na Krajský soud v Liberci, ten ale v říjnu návrh na zneplatnění voleb zamítl. S tím se ale politické uskupení nesmířilo a tak podalo stížnost k Ústavnímu soudu. Ten svůj nález zveřejní v úterý od 9:30 hodin.

„Komunistická strana Čech a Moravy a Česká strana národně sociální odmítají odůvodnění krajského soudu s tím, že důkazy, které předložily ve svém návrhu, považuje koalice Stačilo! za dostatečné k tomu, aby došlo k přepočtu hlasů minimálně v některých volebních okrscích,“ komentoval to už dříve mluvčí koalice Roman Roun.

Ze skutečnosti, že soud svolal veřejné vyhlášení nálezu, plyne, že se zabýval podstatou věci a stížnost neodmítl například pro nepřípustnost nebo zjevnou neopodstatněnost. Stále však může stížnosti vyhovět, stejně jako ji zamítnout. Soudcem zpravodajem je Tomáš Langášek, specialista na soudní přezkum voleb, jenž před nástupem k Ústavnímu soudu předsedal takzvanému volebnímu senátu Nejvyššího správního soudu.

Čestná prohlášení, ale bez zástupců v komisích

V ústavní stížnosti nyní Stačilo! namítá porušení zásady rovnosti a zákazu diskriminace, porušení volebního práva či svobodné soutěže politických stran.

„(Volební strana Stačilo!) doložila sedm čestných prohlášení voličů o pochybení při sčítání hlasů a žádala, aby soud přepočetl hlasy ve všech volebních okrscích, popřípadě alespoň v těch, v nichž stěžovatelka obdržela pět či méně hlasů. Krajský soud návrh zamítl napadeným usnesením. Dospěl k závěru, že předložená čestná prohlášení nepředstavují dostatečně významnou indicii způsobilou vyvrátit presumpci správnosti vyhlášených výsledků voleb,“ shrnula dosavadní dění mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Dodala, že jen jedno z čestných prohlášení se týkalo nezohledněného hlasu, ostatní se zmiňovala o preferenčních hlasech. Krajský soud též poukázal na zásadní roli okrskových volebních komisí při zajišťování zákonného průběhu hlasování a zjišťování výsledků voleb.

„Volební strana Stačilo! do některých komisí členy nedelegovala, a ztížila si tak své postavení co do možnosti přesvědčivě tvrdit konkrétní porušení volebního zákona. I kdyby se prokázala všechna pochybení dle čestných prohlášení, nemělo by to vliv na celkový výsledek voleb. Tvrzení o pochybeních v dalších okrscích stěžovatelka nijak nedoložila,“ dodala Abbasi.

Volby v Libereckém kraji vyhráli počtvrté Starostové pro Liberecký kraj, kterým dalo hlas 34,74 procenta voličů, v krajském zastupitelstvu získali 20 mandátů ze 45. S odstupem necelých dvou procentních bodů skončilo na druhém místě ANO s 18 zastupiteli.

Třetí je koalice Spolu pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, která má pět mandátů. Do zastupitelstva se dostala ještě koalice SPD a Trikolora, která má dva zastupitele. Koalice Stačilo!, v níž se spojila Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a Česká strana národně sociální (ČSNS), skončila nakonec pátá, ale bez mandátu.

Poté, co krajský soud zamítl volební stížnosti, se 25. října mohlo sejít ustavující zastupitelstvo. Hejtmanem se stal Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, kteří se na koalici dohodli se Spolu. Koalice má 25 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu.