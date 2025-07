Konsolidační balíček prošel Senátem v listopadu 2023, následně jej podepsal prezident. Skupině 19 senátorů v čele s místopředsedou ústavně-právního výboru Michaelem Canovem (SLK) vadí zejména pasáž o hazardních hrách.

Balíček zrušil dosavadní pravidlo, že 30 procent výnosu z daní z internetového hazardu či toho bez potřebného povolení či ohlášení, náleží obcím. Ty jej dříve mohly využít například na prevenci hráčských závislostí nebo na řešení problémů, které v souvislosti s hazardem v místě nastaly.

Nově patří veškerý daňový výnos státu. Senátorům se nelíbí, že při schvalování zákona nebyly vyslyšeny právě námitky obcí, které bez peněz nebudou moci ani prevenci, ani následky řešit. Stát přitom podle nich na sebe nápravu negativních dopadů hazardních her ani zajišťování adiktologických služeb nepřevzal.

„V konečném důsledku se tak práva přesunula výhradně na stranu státu a povinnosti zůstaly výhradně na straně obcí, které na jejich plnění musí vynaložit prostředky z vlastního rozpočtu,“ stojí v ústavní stížnosti senátorů.

Podle nich došlo k nepřípustnému a nepředvídatelnému zásahu do práva na samosprávu – třeba hospodařit s vlastním majetkem podle vlastního rozpočtu a dlouhodobě hospodaření plánovat.

„Nebrojíme proti konsolidaci“

O stížnosti rozhoduje plénum soudců, soudcem zpravodajem je Jan Svatoň. Nález vyhlásí po 9. hodině. Senátory před Ústavním soudem zastupuje advokát Jaromír Císař.

„Navrhovatelka (skupina senátorů, pozn. red.) předesílá, že nebrojí proti záměru vlády konsolidovat veřejné rozpočty, majíc za to, že by případné zrušení napadených ustanovení ani konsolidaci veřejných rozpočtů neohrozilo či neznemožnilo. Považuje za nutné reagovat na takzvané legislativní přílepky a na zásah zákonodárce do práva obcí na samosprávu,“ shrnula mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Senátoři chtějí, aby se naplnily základní principy demokratického právního státu, ochrana ústavních práv a aby proces tvorby a schvalování zákonů byl v souladu s Ústavou.

Vadí ale i další části konsolidačního balíčku. Senátoři se chtějí domoci třeba zrušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Podle nich došlo ke změně definice a tím i rozsahu silničního ochranného pásma. A to na úkor zastavěného území obce.

Tím se podle senátorů zasahuje do práv vlastníků pozemků v okolí silnic. A obce coby samosprávy tak ztrácejí kontrolu nad vlastním rozvojem. Spolu s několika dalšími změnami je senátoři označují za přílepky.