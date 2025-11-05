Klimatická žaloba se dočká verdiktu. Ústavní soud rozhodne o „nečinnosti vlády“

Plénum, tedy všech 15 ústavních soudců vynese verdikt ke stížnosti spolku Klimatická žaloba ve středu po půl desáté dopoledne. Spolek sdružuje asi 300 členů a požaduje, aby stát přijal konkrétní kroky ke snížení emisí skleníkových plynů.
Dosluhující vláda podle spolku neplní ani své vlastní klimatické plány. Neaktivita státu podle stěžujících porušuje právo na příznivé životní prostředí i další práva lidí, firem i samospráv.
Žalovat stát za změnu klimatu v Česku neprošlo, aktivisté zkusí Ústavní soud
Městský soud v Praze v roce 2022 žalobě nejprve částečně vyhověl, po zásahu Nejvyššího správního soudu (NSS) ji ale zamítl. Jeho druhé rozhodnutí už NSS potvrdil. Zohlednil i právní závěry velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten dal loni v dubnu za pravdu skupině švýcarských žen, které žalovaly švýcarskou vládu kvůli nedostatečnému úsilí v boji proti globálnímu oteplování.
Nechceme zemřít vedrem! Seniorky uspěly ve Štrasburku s klimatickou žalobou
Situace kolem české klimatické žaloby je však podle NSS odlišná, rozdíl spočívá například v tom, že Česko je členskou zemí Evropské unie. Zohledňují se tedy také unijní právní předpisy a mechanismy kontroly. Oproti únoru 2023, kdy NSS rozhodoval poprvé, se výrazně zpřesnily. Kolektivní závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o polovinu ve srovnání s úrovní roku 1990 se v mezičase promítl jak do sekundárního práva EU, tak do povinností jednotlivých členských států včetně ČR.
Ústavní soud si v řízení o klimatické žalobě vyžádal stanoviska Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a právnických fakult. Plyne z nich například to, že Česko má povinnost snižovat emise skleníkových plynů a přijímat potřebná opatření a že v evropském kontextu se může jevit jako „černý pasažér“.
Soud obdržel také vyjádření ministerstev životního prostředí, zemědělství, dopravy, průmyslu a obchodu, která shodně navrhují, aby stížnost spolku Klimatická žaloba zamítl.
Účast na plenárním zasedání soudu přislíbili radní spolku Vincenc Bouček a Jakub Zamouřil.