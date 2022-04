Poledník si nominace na ústavního soudce váží, za senátory půjde v dubnu

„Nominace si vážím. Tak, jak by si jí vážil kterýkoli jiný právník, který by byl takto osloven,“ podotkl Poledník.

Petra Poledníka nominace prezidenta překvapila. „Jak na mě přišel? To je spíš otázka na pana prezidenta, nemyslíte? Já jsem se ho neptal, asi měl důvod. A spekulovat tady o konkrétních důvodech s vámi nebudu,“ odvětil.

Poledník je nominovaný prezidentem jako nástupce Kateřiny Šimáčkové, která přešla loni k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Tuto volbu musí odsouhlasit senátoři, kteří už však předem zaujímají rezervované stanovisko. Vytýkají mu například nedostatečnou publikační činnost. A poukazují také na to, že je to člověk téměř neznámý.

Podle kandidáta Poledníka má výtka na nedostatek publikační činnosti jednoduché vysvětlení. „Na začátku dubna to bylo 45 let, co jsem v advokacii. Celou dobu pracuji jako advokát, věnoval jsem se této práci. Publikoval jsem v rámci advokacie, věnoval jsem se otázkám společenského charakteru, etiky a výkonu povolání advokáta. Jinak jsem jako praktický advokát byl činný spíš v té oblasti rozhodovací a vyřizování věcí než v té publikační. Takže to sám nedokážu posoudit, jestli je to výhoda nebo nevýhoda,“ zdůvodnil s tím, že v justičních kruzích cítí od kolegů podporu.

Senátoři za Starosty k odmítavému postoji vůči Poledníkovi dospěli podle svého předsedy Petra Holečka na základě různých informací. „Jednou z nich bylo to, že nerespektoval při exekučních řízeních rozhodnutí Nejvyššího soudu o nezákonných exekucích,“ uvedl Holeček.

„Je to již historická událost, bylo tu určité právní prostředí, které to umožňovalo. Pak došlo k rozhodnutí Nejvyššího soudu, které do celé oblasti rozhodčí praxe vnesl světlo a rozhodl tak, že rozhodčí doložky prohlásil za neplatné. Jenom bych se ohradil, že jsem snad měl být autorem toho, co bylo zaneseno v rozhodčí doložce,“ řekl Poledník s tím, že před tím, než půjde senátory žádat o důvěru, si potřebuje všechny věci promyslet a předpřipravit.

Podle Poledníka si jej senátoři pozvali na poslední dubnový týden. Překvapuje jej odmítavé a rezervované stanovisko senátorů v době, kdy ještě nepotvrdil ani nevyvrátil, že má o místo ústavního soudce zájem. „Hlavní je, aby to byl někdo schopný. A vím hned o několika vhodných kandidátech,“ uzavřel.