Nejsem žádná justiční celebrita, představuje se nová ústavní soudkyně

Návrh vlády na zvýšení platů ústavních činitelů pro letošní rok prezident v polovině února vetoval. Vadilo mu, že je v rozporu s nálezem Ústavního soudu. Kritizoval, že vláda ignorovala podmínku, že by platy soudců měly být trojnásobkem průměrné mzdy. Jak se na debatu a vývoj kolem platů díváte?

Je to nešťastné. Nemám pro to asi vhodnější slovo. Ústavní soud už o tom rozhodoval více než desetkrát, to je snad i kuriozitní. A možná bude znovu. Není dobré, že jsou platy soudců navázané na politiky. Dochází k nerovnováze, protože moc soudní by měla být nezávislá. Místo toho se s námi jedná jako s výdajovou položkou ministerstva spravedlnosti, nikoli jako s představiteli soudní moci. Že politici svými kroky neustále zasahují do finančního zabezpečení soudců, je populistický akt. Vadí mi na tom ta salámová metoda. Politici vždy tvrdí, že je to naposledy a znovu už se zasahovat nebude. Ale k zásahům do platů dojde vždy, když se chtějí zalíbit.

Nejen otázky platů končí u Ústavního soudu. Plénum v posledních letech řeší čím dál častěji politické spory. Ústavní stížnosti na zákony podává opozice, ale i různé skupiny poslanců či senátorů. Je přesouvání politického kolbiště ze sněmovní půdy na Ústavní soud správné?

Nelze mluvit o správnosti či nesprávnosti. Přece jen je Ústavní soud mimo jiné příslušný k projednání návrhů na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení. Nelze se tak takovým návrhům vyhnout. A je rovněž zřejmé, že čím je silnější opozice, tím lze i více očekávat, že v případě neúspěchu v rámci legislativního procesu využije jiné legální cesty, jak se úspěchu domoci. A tou je samozřejmě i cesta přes Ústavní soud. Pokud zákon tuto možnost připouští, lze o tom vést politologické či právní debaty, ale nikoli se toho vyvarovat.

Přišla jste na Ústavní soud z Krajského soudu v Brně. V rozsáhlé kauze Vork, která se týkala úniků z policejních spisů, jste jen měsíc a půl před jmenováním vynesla rozsudek. Stihla jste rozsudek i sepsat?

Znám případy, kdy to soudcům trvalo více než půl roku. Ano, sepsala jsem ho, byť to bylo velmi náročné. Ten rozsudek má skoro 300 stránek, můj nejdelší vůbec. Ale podepsal ho člen senátu. Protože kanceláří prošel až o vánočních prázdninách, a to já už jsem na krajském soudě nebyla. Bylo to psaní po nocích, někdy až do rána, v té době jsem už procházela výběrovým řízením. Hodně to ovlivnilo i náš rodinný život.

Co do profesí zastoupených mezi ústavními soudci jste výjimka. Přímo z trestního úseku, ze živých kauz, na Ústavní soud zatím nikdo nepřecházel.

I proto jsem pana prezidenta při pohovoru upozorňovala, že jsem za své případy zodpovědná, že si nemůžu dovolit práci jen tak opustit. Řekli mi, že pokud bych byla nominována, budu mít dva tři týdny na to věci dokončit. Jenže na prvostupňovém úseku krajského soudu nehrají vůbec roli ani dva tři měsíce. Někdy nám přijde případ, který má 500, 600 stránek, ale mně přišly i věci s 15 tisíci stránkami. S ohledem na závažnost trestné činnosti je to náročnější na čas. Musím říct, že celý podzim byl snad nejnáročnějším obdobím mé kariéry.

Pracovala jste v týmu nedávno zesnulé emeritní ústavní soudkyně Elišky Wagnerové. Byla jste její asistentkou. Teď sedíte v její kanceláři. Mohla jste si ji vybrat?

Ne, byla náhoda, že v té místnosti seděl David Uhlíř, po němž jsem nastoupila. Na kancelář měl zálusk i kolega Tomáš Langášek, jak mi sám řekl, ale velkoryse mi ji přenechal. Své asistentce jsem řekla, že fakticky sedí v mé bývalé kanceláři. Mimochodem, bývalých asistentů je dnes mezi ústavními soudci víc. Snad je to i dobrý impulz a příklad pro současné asistenty, že je možné se kariérně vyhoupnout. Ale já jsem fatalistka, což je možná při mém povolání úsměvné. Asi to tak opravdu mělo být, nevím.

Předurčila vám ta pracovní zkušenost u Elišky Wagnerové cestu na Ústavní soud?

Vůbec jsem to neměla tak přímo dané, jak to možná nyní vypadá. Měla jsem spoustu kolegů, kteří k Ústavnímu soudu inklinovali mnohem více. Já jsem byla první, kdo z asistentů Elišku Wagnerovou opustil. Udělala jsem si justiční zkoušky a šla do trestní justice. Eliška i další kolegové mě od toho zrazovali. Říkali, že dělám chybu. Ale byl to můj sen. Měla jsem ročního syna, když mi vyšlo výběrové řízení na soudkyni. Začínala jsem pak v Uherském Hradišti. Byl to skvělý start na malém soudě, ne v žádné soudní fabrice, jak je tomu u velkých soudů. I když péče o syna byla tehdy především na manželovi a paní na hlídání, nikdy toho nebudu litovat. Cestu obecnou justicí jsem si šlapala postupně. Že jsem byla oslovená jako možná nominantka na ústavní soudkyni, to mě dost překvapilo.

Rozmýšlela jste se dlouho?

Zvažovala jsem pro a proti. Třeba i s ohledem na věk. Ústavním soudcem je člověk na deset let. Až skončím, bude mi skoro šedesát, ale to bude pořád ještě aktivní věk. A je těžké se z takové vrcholné pozice vracet. Ale kdybych odmítla, vyčítala bych si to. Neslibovala jsem si od toho nic. Absolvovala jsem jednotlivé kroky v rámci nominačního procesu bez velkého očekávání. A skončilo to tak, že jsem v Eliščině bývalé kanceláři. Navíc s tajemnicí, která odešla z Krajského soudu v Brně k Davidu Uhlířovi a s níž jsem se znala.

Dita Řepková Narodila se v roce 1975 v Brně, kde vystudovala tamní právnickou fakultu. Pracovala jako asistentka na Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity nebo na Nejvyšším soudu u tehdejší předsedkyně Elišky Wagnerové. S tou se pak přesunula, také jako její asistentka, na Ústavní soud. Po absolvování odborné justiční zkoušky nastoupila v roce 2008 jako soudkyně na trestní úsek Městského soudu v Brně, a to na pobočku v Uherském Hradišti. Od roku 2019 na Krajském soudu v Brně zastávala funkci předsedkyně senátu na nalézacím úseku, v roce 2024 se stala členkou evidenčního senátu tohoto soudu. Stáž strávila ve Velké Británii i Spojených státech amerických nebo u Evropského soudu pro lidská práva. Ráda se odreaguje mezi svými blízkými a přáteli, při sportu či józe, procházkách se psem v přírodě a při cestování. Žije v jihomoravských Střelicích. Ústavní soudkyní je od 12. prosince 2024.

Měla jste možnost si s Eliškou Wagnerovou o přechodu na Ústavní soud popovídat?

Ano, jednoznačně, i když ona můj postup Senátem sledovala již z nemocničního lůžka. Když Eliška ovdověla, s dalšími bývalými asistenty jsme jí alternovali rodinu. Snažili jsme se jí pomáhat, dát jí impulz do života, zabavit ji. Ale musím říct, že ona sama už neměla snahu. Byla zdevastovaná úmrtím svého manžela Arnošta. Do té doby jsem nikdy nevěřila a netušila, že ji to může až takto zasáhnout. Ztratila smysl života. U takové persony právnického světa, kterou jsem obdivovala, jsem nečekala, že by se jí něco takového mohlo stát. Odcházela vědomě. Život ji už nebavil. Bylo mi to moc líto.

Jako další nominanti prezidenta jste si musela projít pohovorem před panelem prezidentových odborníků i grilováním v Senátu. Šla jste tam s obavami?

Původně ani ne. Říkala jsem si, že to buď vyjde, nebo ne. Ani jsem se moc nepřipravovala. Věděla jsem ale, že 16 let dělám jen a pouze trestní právo, a to je moje nevýhoda. Připadala jsem si znovu jako ve škole. Po tolika letech, kdy sedíte jako předsedkyně soudního senátu a fakticky, co řeknete, to platí. A najednou jste zase v roli člověka, jemuž jsou kladené otázky. Nezastírám, že jsem se potila.

Před panelisty jsem měla mluvit o vztahu Ústavního soudu k Evropskému soudu pro lidská práva, k Soudu EU, měla jsem jmenovat nálezy, které se netýkají trestního práva. Cítila jsem, že mám mezery. Navíc těsně před návštěvou senátorských klubů vyšly některé články, které se zabývaly tím, jak jsem kvalitní nebo nekvalitní soudkyní.

Poměrně zásadním tématem v těch debatách i článcích byla statistika, která říkala, že Vrchní soud v Olomouci zrušil nebo změnil 19 z vašich 31 přezkoumávaných rozhodnutí.

Ano, nemám co skrývat, i když ta čísla byla v souhrnu jiná. Rozhodovala jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí a jako členka soudního senátu. Odvolací soudní senát na to měl jiný názor. Pořád si myslím, že o kvalitě soudce nevypovídá, jestli jsou jeho rozhodnutí zcela potvrzována odvolací instancí, či nikoli.

Možná i proto jsem teď na Ústavním soudu, protože mám a vždy jsem měla trochu jiné uvažování. Netajím se tím, že jsem soudce, který možná více zprošťoval. A s tím jsem před senátory předstupovala. Necítila jsem nutnost se obhajovat. Nejsem žádná hvězda, ale prošla jsem z okresního soudu na krajský. I to je ocenění. Soudce není od toho, aby byl populární, líbil se státním zástupcům či odvolací instanci. Nikdy jsem se o to nesnažila.

Například senátor Tomáš Goláň mi říkal, že pro něj představovalo největší problém to, že o vás skoro nic neví.

Nejsem žádná justiční celebrita, jen to řekněte. Když píšete stostránkové rozsudky, nemáte moc času na odborné články. A ani vás k tomu nic nenutí. Co potřebujete, vyřešíte si při soudním řízení. Moje publikace o ochranném léčení je spojená s doktorátem, pro který jsem se rozhodla, protože mi práce na městském soudě přišla v tu dobu stereotypní. Ale mezi soudci obecných soudů prostě nenajdete moc autorů odborných knih či článků. Soudci mají aplikovat a vykládat právo. Ať o rozhodnutích potom píší akademici, nebo odborná veřejnost.

Senátorům jste řekla: „O mně je známo, že nejsem překlápěčka obžaloby. Když už je něco v obžalobě, chci, aby to státní zástupci prokázali.“ Dostávaly se k vám případy nedotažené?

Nedá se mluvit o nedotaženosti. Rozhodně nemohu říct, že státní zástupci odvádějí špatnou práci. Za obžalobou si skutečně stojí, tomu věřím. Nicméně je pravda, že do popisu skutku v obžalobě se dává spousta informací, které tam nepatří. Čím výše jste, čím závažnější ta trestná činnost je, tím obsáhleji je skutek popisovaný. Máme obžaloby, s nimiž trestní řád z roku 1961, který by zasluhoval zcela novou verzi, nikdy nepočítal. Třeba policejní kauza Vork měla jen výrok skutku obžaloby na 150 stránek. Potom soustředit se na ten výrok, uhlídat skutky více než 20 lidí, jejichž činnost není úplně zcela provázána – to je velmi náročné.

Za mě by z výroku obžaloby měl každý jednoznačně pochopit, co je komu kladeno za vinu. V tomto směru jsem se státními zástupci bojovala.

Je problém v tom, že je obžaloba příliš „zaplevelená“?

Trápila jsem státní zástupce tím, že by měli být schopní prokázat každé slovo obžaloby. Pokud například neznají detaily schůzky, ať ji tam nezmiňují. Co je ve výroku, by jednoznačně mělo být prokázáno. Komplikuje to práci i při samotném dokazování a rozhodování. Ale pro státní zástupce, a říkali mi to na různých jednáních, je jednodušší napsat do obžaloby víc, než je třeba.

Že chcete samostatnější státní zástupce, jste rozváděla v debatách i před senátory. Očekáváte, že se něco změní s Lenkou Bradáčovou, která přichází do vedení Nejvyššího státního zastupitelství po Igoru Střížovi?

Přijde na řadu zefektivnění práce státního zastupitelství? Práce státních zástupců podle mě efektivní. Je to vždy o lidech a o tom, jak oni pracují s výstupy od policie. Policejní orgány jsou zase nucené popsat skutek co nejobšírněji, aby se v přípravném řízení mohla spousta věcí vyjasnit. Ale i oni musí s tím popisem skutku pracovat. Jako soudce zase čekám, že ne vše, co dá státním zástupcům policie, oni překlopí do obžaloby. Jde o to zamyslet se, jestli všechny skutečnosti odpovídají tomu, co chtějí dát do obžaloby a jsou schopni prokázat.

V poslední době často případy prostupují celou soudní soustavou a končí až na Ústavním soudě. Spory se táhnou i desetiletí. Už dříve jste kritizovala, že Ústavní soud neřeší otázky ústavnosti, ale třeba bagatelní náklady řízení ve výši pouhých stokorun nebo opatrovnické kauzy. Vidíte cestu, jak by se tomu mohlo zabránit a ústavním soudcům se od těchto drobných sporů odlehčilo?

Je to systémová záležitost, soudní systém je opravdu zapeklitý. Ústavní soud dříve možnost přezkumu připustil, a to i v těch věcech, které nemůže přezkoumávat Nejvyšší soud. Myslím, že mým předchůdcům vůbec nedošlo, co to může způsobit, jaké zatížení nastane. Nikdo tehdy neočekával, že Ústavní soud bude nákladovým soudem. Náklady řízení jsou snad každá třetí věc, kterou řešíme. U opatrovnických věcí je nešťastné řešit případ takzvaně od stolu, bez přítomnosti aktérů. Autenticita osobního jednání s účastníky řízení je nepřenosná.

Chcete, aby se větší důvěra vkládala do soudců na prvním a druhém stupni a k vám putovaly věci jen výjimečně?

Rozhodně. Přestože se vždy najdou výjimky, kvalitu rozhodování soudců obecných soudů považuji za dobrou. Navíc je potřeba si uvědomit, že my si tu nemůžeme říkat, jestli bychom tu věc rozhodli jinak. Naší prací je posoudit, jestli nebyla porušena ústavnost. Posouzení důkazů a z nich vyvození právních závěrů je úkolem prvostupňového soudu, byť bohužel se do hodnocení dokazování občas zasahuje i v rámci přezkumu. Ale to by nemělo být.