Ústavní soud rozhodne, jestli mají být data z porodnic tajná

Před deseti lety zažila Jarmila Hnilicová velmi bolestivý porod, bála se možného ochrnutí. Krátce po něm začala pátrat, zda obtíže, které příchod její dcery na svět provázely, jsou běžné. Zjistila, že data o porodech a zákrocích v podstatě nejsou dostupná.

Ústavní soudce Jiří Zemánek ve středu vyhlásí nález ke stížnosti její kamarádky Anny Škvorové. Ta se snaží domoci toho, aby statistiky o počtech porodů a jednotlivých zákrocích v konkrétních nemocnicích bylo možné získat. Jinými slovy, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, kolik a jakých zákroků dané zařízení provádí.

Hnilicová na porod svého prvního dítěte nevzpomíná v dobrém. „Nepovedl se epidurál (zákrok, při němž se tlumí porodní bolesti, pozn. red.), nějak se mi jehlou dotkli nervu vedoucího do nohy. Strašlivě to bolelo. Asi jako když vám někdo namočí nohu do vroucí vody. Po zádech mi začal téct mozkomíšní mok. Anesteziologa jsem se ptala, jestli můžu ochrnout. Řekl, že neví,“ líčí mikrobioložka Hnilicová.

I přes komplikace nakonec vše dobře dopadlo. Ale žena se začala zajímat, zda se něco podobného děje častěji. „Jestli existují nějaké statistiky, jestli to někdo sleduje a vyhodnocuje pro jednotlivé nemocnice. Jenže není přístupné skoro nic,“ zjistila tehdy Hnilicová.

„Před druhým porodem jsem se o data začala opravdu zajímat, abych si vybrala porodnici podle toho, jaké zkušenosti tam s jednotlivými metodami mají. Nechtěla jsem nic speciálního. Jen počet porodů, procento císařských řezů, nástřihů hráze a podobně. Můj syn je teď ve druhé třídě. A já data pořád nemám,“ kroutí hlavou.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) i ministerstvo zdravotnictví, na které se žena obracela, vyhověly jen částečně. Data Hnilicová dostala v tabulce, ale místo názvu porodnice bylo jen číslo. Instituce argumentovaly tím, že je váže zákon.

„Zákon jasně stanoví, že není možné poskytnout údaj, ze kterého by bylo možné určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Co se týče odkazů žalobce na skutečnost, že za předcházející právní úpravy se tyto údaje poskytovaly a že v jiných zemích je poskytování těchto údajů běžné, žalovaný uvádí, že správní orgán (i povinný subjekt) je povinen se řídit platnou právní úpravou, a tedy odkazy na v minulosti nebo v jiných zemích užívanou praxi, ač zajímavé, jsou zcela irelevantní,“ uvedlo v roce 2017 ministerstvo.

Doplnilo, že zjišťovat, zda se zveřejňováním dat nemocnice souhlasí, je pro ÚZIS „neúměrnou zátěží“. A ten, kdo se o takové informace zajímá, by si souhlasy měl zajistit sám.

Soudy daly zapravdu ministerstvu

To se Hnilicové, ani její kamarádce, přírodovědkyni a dnes už porodní asistentce Anně Škvorové, která se ke sporu časem připojila, nelíbí. „Chci, aby data byla zveřejňována ve vztahu ke konkrétnímu pracovišti. Jako porodní asistentka podporuji ženy a rodiče v jejich rozhodování. Ochraňuji jejich práva. Domnívám se, že mají právo na tyto informace. Pro svobodnou volbu poskytovatele péče potřebují rodiče mít předem dostatek dobrých informací,“ tvrdí Škvorová.

Ženy se proto obrátily na Městský soud v Praze. Ten a později i Nejvyšší správní soud jejich žalobu a stížnost zamítly.

„Ochrana života a zdraví lidí, jakož i zvláštní péče o ženy v těhotenství jsou podle názoru soudu významnou hodnotovou prioritou. Pro naplnění tohoto práva je pak samozřejmě nutné znát informace o poskytované zdravotní péči, v čemž se soud ztotožňuje s názorem žalobkyně,“ napsal v odůvodnění soudce Ladislav Hejtmánek.

„V konkrétních okolnostech je však nutné v této části testu proporcionality hodnotit, zda zvolené omezení bylo nezbytné tak, aby právo na informace nebylo zbytečně omezeno více, než je bezprostředně nutné. Po zvážení všech okolností případu soud dospěl k závěru, že tomu tak nebylo,“ doplnil v dokumentu.

Data už v minulosti přitom Česko zveřejňovalo. Dnes je to také běžná praxe třeba ve Velké Británii nebo Švédsku.

Podle advokáta Anny Škvorové Tomáše Němečka je naděje, že Ústavní soud rozhodne v jejich prospěch. Minimálně už proto, že se jejich stížností byl ochotný zabývat. „Plénum Ústavního soudu letos rozhodovalo o podobném případu, týkalo se to covidových dat. Nález nabídl takový výklad zákona o zdravotních službách, jenž by umožnil poskytování informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky,“ odkazuje Němeček na lednový nález soudu.

„Opatrnost je na místě“

Podle přednosty Gynekologicko porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno Víta Weinbergera je ovšem potřeba s daty pracovat opatrně. „Určitě je dobré, že se data sbírají a evidují. Nejsem si ale jistý, jestli mají být dostupná s odkazem na konkrétní instituci. Zvlášť bez toho, aby tato data byla interpretována v kontextu. Ať už kraje, regionu či státu. Zacházel bych s tím opatrně,“ řekl MF DNES.

Podle něj by se sice lidé informace dozvěděli, ale tak, jak je aktuálně nastavený systém reportování z nemocnic, by jim stejně k mnohému nebyly. „Nedovedu si představit, jak by se pak dál mělo s tou informací nakládat a co by to mělo znamenat. To budeme zavírat nemocnice? Otevírat jiné? Má to tisíce konsekvencí,“ upozorňuje Weinberger.

Nabízí kompromis: srovnávat mezi sebou kraje. „A teprve potom rozvířit diskuzi, jak je možné, že na jižní Moravě je něco takto, na Vysočině ale jinak. Diskuzemi se pak můžeme dostat k jednotlivým nemocnicím, které pak budou mít možnost data okomentovat v kontextu,“ navrhuje lékař.

Obě ženy připouští, že existují hranice. S daty je třeba nakládat opatrně a některé statistiky také mohou potřebovat vysvětlení. Nicméně tajit data není podle nich řešením.

„Žádný státní úředník nemůže rozhodovat o tom, jestli je ‚veřejnost‘ dostatečně chytrá, aby měla přístup k nějakým informacím. Kromě toho, vždy se k těm datům dá přidat vysvětlující komentář,“ podotýká Hnilicová.

Někde data zveřejňují dobrovolně

Cílem žaloby podle Škvorové není dělat žebříčky. „Neznamená to, že porodnice s vyšší mírou zásahů je horší. Například vyšší míra císařských řezů může být způsobená tím, že tam ženy za císařským řezem jezdí, protože je zde při nich dobrá podpora kontaktu rodičů s dítětem, podpora bondingu. Každá žena také může hledat něco jiného. Například ta, která z nějakých důvodů ví, že musí rodit císařským řezem, také raději zvolí pracoviště, kde s nimi mají větší zkušenost,“ uvědomuje si Škvorová.

Někde už statistiky dávají k dispozici. Data zveřejnila nedávno například opavská porodnice. „Na začátku loňského roku jsme začali vést statistiku poloh u porodu a stanovili si jakýsi vnitřní indikátor kvality. Naším cílem bylo odvést alespoň 10 procent spontánních vaginálních porodů jinak než na zádech.To se nám povedlo a v letošním roce bychom rádi dosáhli minimálně 15 procent. Není to však jen o číslech a procentech. Každý porod je výjimečný a ovlivňuje ho spousta faktorů. Stěžejní pro nás je, ať má žena možnost volby,“ napsali porodníci Slezské nemocnice Opava na sociální síť.

Podle Asociace pro porodní domy a centra je to správná cesta. „Vysoká míra transparentnosti přináší celému systému pozitiva. Světová praxe ukazuje, že pokud se dobře vysvětlí otevřená data, dochází přirozenou cestou ke zlepšení kvality péče. Česká republika má vynikající porodní péči, ale v jednotlivých parametrech je možné se posouvat,“ říká výkonná ředitelka asociace Lenka Laubrová Žirovnická.