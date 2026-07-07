„Obecné soudy nejenže nejsou oprávněny rozhodovat o trvání služebního poměru duchovních, ale ani v této souvislosti přezkoumávat, zda v rámci církve existuje orgán k ochraně práv duchovních vyplývajících z vnitřních předpisů církve, a nejsou oprávněny samy poskytnout ochranu v případě jeho absence. Tento závěr pak není v rozporu s právem na soudní ochranu,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
Obvodní soud pro Prahu 6 i následně Městský soud v Praze rozhodly, že otázky ukončení služebního poměru duchovních spadají do vnitřní autonomie církve.
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Podle soudů tak mohou přezkoumávat pouze to, zda byl učiněn úkon způsobilý pracovní poměr ukončit a zda jej vydal oprávněný církevní orgán. V obou bodech dospěly k závěru, že postup eparchie byl formálně v pořádku.
Nejvyšší soud následně dovolání bývalých duchovních odmítl. Věcí se tak po stížnosti zabýval Ústavní soud.
Stěžovatelé v ústavní stížnosti mimo jiné namítali, že dopisy o okamžitém zrušení pracovního poměru nebyly způsobilé jejich poměr ukončit a že obecné soudy přistoupily k principu církevní autonomie příliš rigidně.
Podle nich jim soudy neposkytly žádnou ochranu, přestože ukončení služebního poměru zásadně ovlivnilo jejich profesní i osobní život.