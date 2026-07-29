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„Úzkoprsý formalismus.“ Ústavní soud potvrdil advokátce Hrdé větší odměnu

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  11:36
Obvodní soud pro Prahu 8 pokračoval v projednání případu psychiatra Jana...

Obvodní soud pro Prahu 8 pokračoval v projednání případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Na snímku je zmocněnkyně obětí Lucie Hrdá. (29. dubna 2026) Praha. | foto: ČTK / Deml OndřejČTK

Lucie Hrdá
Lucie Hrdá
Soud pokračuje v projednání případu psychiatra Jana Cimického, který čelí...
Soud pokračuje v projednání případu psychiatra Jana Cimického, který čelí...
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Ústavní soud dal ve středu za pravdu advokátce Lucii Hrdé, která si stěžovala na nesprávné výpočty odměn pro obhájce a zmocněnce zvlášť zranitelných obětí domácího násilí. Nově budou muset všechny soudy do odměny pro advokáty započítávat i ty částky, které obětem pomohou zajistit od viníků advokáti nejen před soudem, ale i v trestním řízení.

Advokátka Lucie Hrdá vystupovala v trestním řízení jako zmocněnkyně zvlášť zranitelné oběti v kauze týrání, ale justice jí nepřiznala odměnu a náhradu výdajů v požadované výši. Ty se vypočítávají z částek, které získá oběť. Jenže soudy vycházely pouze z těch peněz, které zazněly v rozsudku kauzy, ne z odškodnění, které pachatel oběti poslal už v průběhu trestního řízení.

Soudkyně zpravodajka Lucie Dolanská Bányaiová stížnost Hrdé vyslyšela a rozhodnutí soudů nižších stupňů, které přisuzovaly Hrdé nižší odměnu, zrušila. Podle Dolanské Bányaiové soudy porušily ústavní práva Hrdé.

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„Postup obecných soudů vykazuje znaky přepjatého, úzkoprsého formalismu, popírá i samotný smysl adhezního řízení (část trestního řízení, při němž se poškození domáhají škody, pozn. red.). Dosáhnout dohody ještě v průběhu trestního řízení a získání částky pro poškozenou je maximálně optimální stav, šetří práva oběti,“ zdůraznila soudkyně zpravodajka s tím, že obecné soudy na to nebraly ohled.

Podle Dolanské Bányaiové soudy v tomto konkrétním případě daly vzniknout „absurdní a ústavně neakceptovatelné situaci“. „Takové postupy směřují proti principům ochrany poškozených, proti efektivnímu zastoupení v trestním řízení,“ poukázala Dolanská Bányaiová.

Ve sporu, který řešil Ústavní soud, šlo konkrétně o to, jak stanovit tarifní hodnotu pro výpočet odměny. Hrdá ji navrhovala odvodit od částky 150 tisíc korun, kterou obviněný ještě před vynesením rozsudku dobrovolně zaplatil poškozené jako náhradu nemajetkové újmy.

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Soudy však argumentovaly tím, že podle advokátního tarifu se tarifní hodnota odvíjí od částky, která byla poškozenému peněžitě přisouzena v trestním řízení. Pokud částka nepřevýší 10 tisíc korun, je tarifní hodnotou právě tato suma, což v daném případě znamenalo, že zmocněnkyně získá jako odměnu a náhradu hotových výdajů 54 842 korun.

„Jako by nedosáhla úspěchu“

„Zmocněnkyně (Lucie Hrdá, pozn. red.) mohla dosáhnout na zhruba dvojnásobnou odměnu, ale soudy se tvářily, jako by nedosáhla vůbec žádného úspěchu. A to pouze proto, že v rozsudku částka 150 tisíc korun nezazněla. Advokát nesmí upřednostňovat svoje finanční zájmy před zájmy klienta, zmocněnkyně ale byla za svou efektivní práci v podstatě finančně sankcionována, nedosáhla na spravedlivou odměnu,“ řekla Dolanská Bányaiová.

Soudy poukazovaly také na to, že rozsudkem v trestním řízení nebyla poškozené přiznána žádná peněžitá částka a byla odkázaná na občanskoprávní řízení. K penězům, které odsouzený uhradil dobrovolně, prý nelze přihlížet, s čímž Hrdá nesouhlasila. O tarifní hodnotě a odměně pro Hrdou teď musí znovu rozhodovat Okresní soud Praha-východ.

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Nález Ústavního soudu je vodítkem pro výpočet odměn advokátům do budoucna. Justice bude muset přihlížet na veškerá odškodnění v průběhu celého sporu. „Nejsem si vědoma, jestli tento případ je výjimka nebo běžná praxe. Pokud je to běžná praxe, musí se změnit,“ dodala soudkyně zpravodajka.

Hrdá na vyhlášení nálezu osobně nepřišla. Ovšem dlouhodobě poukazuje na to, že krácení odměn odrazuje advokáty od zastupování obětí a přispívá k sekundární viktimizaci, tedy dalšímu zraňování. Sama se specializuje na rodinné právo, sexualizované a domácí násilí a stalking. V minulosti zastupovala třeba oběti v kauzách Dominika Feriho a Jana Cimického.

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