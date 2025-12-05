Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  14:07
Šéf ANO Andrej Babiš ve čtvrtek představil nevratný slepý fond jako řešení svého možného střetu zájmů. Podle ústavního právníka Jana Kudrny tím plní víc, než po něm žádá zákon. Rozhodnutí ovlivní i jeho rodinu, která musí ve firmě skončit. „I pro ně platí, že jim nenáleží žádné obohacení, ani nemají mít vliv na řízení společnosti. A v tom je zásadní význam toho kroku,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Kudrna.
Český ústavní právník Jan Kudrna (5. prosince 2025)

Český ústavní právník Jan Kudrna (5. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Budoucí premiér Andrej Babiš ve čtvrtek představil, jak vyřeší svůj možný střet zájmů. Je to v souladu s českou i evropskou legislativou?
Myslím, že ano. Dokonce ještě použil řešení, které jde daleko nad rámec veškerých požadavků. Z toho, jak to představil, vyplývá, že se doživotně vzdal jakéhokoliv vlivu a jakýchkoliv výnosů z Agrofertu.

Jak to myslíte, nad rámec čeho?
Podle mého názoru by z hlediska zákonů Andrej Babiš možná ani ve střetu zájmů nebyl, protože o tom, že vlastní majetek, zákon mluví jako o správě vlastního majetku. A existuje výjimka, že tam nemůže střet zájmů nastat. Samozřejmě by to ale pro Agrofert mělo různé negativní důsledky, například by nemohl být příjemcem dotací.

Ta velkorysost podle mě spočívá v tom, že se vlastně vzdává osobně jakékoliv kontroly nad Agrofertem, nemá mít ani přístup k informacím o běžném provozu, a to až do své smrti. Čili on už nikdy nebude příjemcem jakýchkoliv benefitů z Agrofertu. A to se má týkat i jeho rodiny po dobu, kdy bude naživu.

Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené

Mnozí advokáti nicméně upozorňují, že česká právní úprava reálně nevratný slepý fond nezná a neumožňuje, protože na to nemáme žádnou speciální právní úpravu. Jak si tedy můžete být jisti, že to vyhovuje i české legislativě?
Andrej Babiš uvedl celou řadu rysů toho řešení, ale některé detaily neoznámil, protože možná nejsou potřeba. I prezident koneckonců řekl, že to řešení je pro něj dostatečné a že ho v úterý jmenuje premiérem. Sice neoznámil, podle jakého právního řádu to bude, ale to se asi v brzké době dozvíme, protože máme řadu rejstříků, které ukazují, kdo je konečným majitelem. Ale co je důležité, v soukromém právu platí to, že co není zakázané, je dovolené. České právo určitě nezakazuje, aby vznikl svěřenský fond, který by naplňoval to, co včera Andrej Babiš oznámil.

Kritici Babišovi vyčítají, že zaparkování Agrofertu do slepého fondu nic neřeší. Že pokud on bude premiérem, může z toho firma nadále těžit a o to větší majetek pak získají zpět po smrti jeho děti. Vidíte v tom problém?
Když se budeme držet práva, tak to problém není. To pouze konstatuje, že nemá vzniknout střet zájmů přímo daného veřejného činitele a nemají to být přirozeně ani osoby blízké. To řešení, které Babiš oznámil, ale počítá s tím, že výnosy nebude během jeho života čerpat ani jeho rodina. To znamená, že udělal maximum, co se v dané chvíli dělat dalo. Víc mohl udělat snad jen tím, že by Agrofert prodal, ale i to by zřejmě mělo řadu kritiků, kteří by spekulovali o tom, zda se mu pak firma nevrátí. Toto řešení je nevratné.

Jak už jste zmínil, Andrej Babiš neřekl některé detaily celé věci. Třeba to, kdy slepý fond vlastně zřídí a kdy tam akcie Agrofertu převede. Nemůže to ještě situaci nějakým způsobem zkomplikovat?
Z pohledu diváka si myslím, že ne, jelikož takřka okamžitě po oznámení Andreje Babiše prezident Petr Pavel uvedl, že vše splnil a v úterý ho jmenuje. Co se týče vlády, asi zůstává otevřená otázka ohledně některých zvažovaných kandidátů na ministry, ale to už je jiná záležitost.

Hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše má být 13. ledna, řekl Okamura

Dokázal byste nám jako laikům vysvětlit, co vlastně převedení Agrofertu do slepého fondu v praxi znamená?
Znamená to, že vznikne vyhrazený majetek, dalo by se to přiblížit právnické osobě bez společníků. Majetek se vyčlení a Andrej Babiš přestane být jeho vlastníkem. Konkrétně se jedná o akcie Agrofertu, takže z tohoto hlediska je převod relativně jednoduchý, stačí podepsat smlouvu o převodu.

Majetek se pak svěří do rukou správce. Tím má být nějaká nezávislá osoba, tedy nikoliv Andrej Babiš či někdo z jeho blízkých ani osoba, která by byla přímo například existenčně závislá na Agrofertu. A nezávislý správce pak bude regulován příslušnými právními předpisy o správě cenných papírů, správě majetku a podobně. Dohlížet na to bude tzv. protektor, kterého opět jmenuje někdo nezávislý.

Správce i protektora má vybrat nezávislý zakladatel fondu. Z jakého okruhu lidí se bude tento zakladatel vybírat? Může to být třeba někdo z právníků Andreje Babiše, nebo ani to ne?
Ani to ne, protože Babiš uvedl, že to má být naprosto nezávislá osoba. Patrně to má být nějaká investiční společnost, respektive správcovská společnost, která poskytuje profesionálně tento typ služeb.

A na to v zahraničí tedy existují nezávislé společnosti?
Existují v zahraničí, ale myslím si, že i přímo u nás v Česku.

Po veřejném oznámení Andreje Babiše se nicméně vyrojila řada otázek, jestli se dá skutečně vyloučit, že firmu dál skrytě nepovede. Dá se to tedy opravdu vyloučit?
Já v tomto ohledu rád připomínám, že do budoucna nevidíme nikdo a že jistoty nejsou z tohoto světa. Ale v tomto vnímám váhu jeho prohlášení i v tom, že už před několika týdny říkal, že chce možný střet zájmů definitivně vyřešit. Ve spojení s veřejným závazkem tu máme i celou řadu velmi přísných zákonů, které odhalují konečné vlastníky a koneckonců i vás novináře, kteří různě pátráte a máte informace.

Kdyby se ukázalo, že to, co veřejně přislíbil, neplní, tak by to vlastně byl podvod na celé veřejnosti takového kalibru, že by to Andreje Babiše společensky a politicky zničilo a spolu s ním i hnutí ANO. Takže si myslím, že to riziko je velmi malé.

Správce fondu může nakládat s akciemi nebo s celým fondem dle vlastního uvážení? Nebo může existovat podmínka, aby se nestalo, že by třeba byly odprodány a za získané peníze se nakoupila jiná, třeba méně hodnotná aktiva?
To je další věc, kterou nevíme. Správce má ale jednat s péčí řádného hospodáře. Při vzniku takovéhoto správcovského fondu lze sice nastavit určité podmínky, které nesmějí jít proti tomu pravidlu. To ale neznamená, že nemůže dojít k tomu, co by vedlo třeba ke ztrátovosti nebo ve výsledku možná až k nějaké insolvenci nebo bankrotu. A v tom je také závažnost toho kroku, který Andrej Babiš dělá. On ztratí nad firmou jakoukoli kontrolu.

V případě, že by si Andrej Babiš ponechal Agrofert a stal se i premiérem, tak hrozilo, že nejen Agrofert může přijít o dotace. A to jak české, tak evropské. To už teď nehrozí?
To už by teď hrozit nemělo, protože rysy oznámeného řešení neodporují ani českému zákonu, ani nejsou v rozporu se závěry auditu Evropské unie, ke kterému došlo před několika lety. V tomto se nynější uspořádání liší od předchozího řešení z roku 2017, kdy vznikly dva správcovské fondy podle jiných pravidel.

V čem byl tehdy problém?
Že Andrej Babiš měl vliv na ustavení osoby, správce, na osoby těch takzvaných protektorů, respektive osob, které dohlížely na činnost správce. Věděl, kdo ten správce je a měl přístup k informacím a měl kdykoliv možnost akcie Agrofertu dostat zpátky. Bylo vidět, že jeho vliv na majetek a zájem na něm je poměrně intenzivní a že hranice mezi veřejným a soukromým zájmem je velmi tenká. Řešení, které teď bylo představené, tyto zájmy velmi vzdaluje.

Babišův způsob řešení je přijatelný, záleží však na detailech, shodují se právníci

Znamená prohlášení Andreje Babiše, že v Agrofertu skončí nejen on ale i jeho rodina?
Z toho, co bylo oznámeno, patrně ano, protože i pro ně platí, že jim nenáleží žádné finanční obohacení, ani nemají mít žádný vliv na řízení společnosti. A v tom je zase zásadní význam toho kroku Andreje Babiše. Netýká se jenom jeho, ale i celé jeho rodiny, což koneckonců možná byla jedna z příčin, proč jsme na to oznámení museli čekat do čtvrtka. Možná se to muselo probrat se všemi zúčastněnými, i s rodinou, která měla nějakým způsobem zařízený svůj život. A přece jenom i změna zaměstnání, navíc vynucená, je nepříjemná záležitost.

Z majetkových přiznání víme, že Andrej Babiš držel nějaké pohledávky. Ty také přejdou na děti? Ani tímto směrem nebude dostávat od Agrofertu žádné peníze?
Pan Babiš nemá mít žádné výnosy z holdingu a jiných souvisejících struktur. Nemá mu přijít ani koruna. Jiná otázka je, pokud to byly nějaké zásadní pohledávky, tak to asi může být vyřešeno jiným způsobem ještě předtím, než bude vložen majetek do správcovské firmy ve formě vyrovnání.

Kde podle vás mohl Andrej Babiš podle toho, co víme, založit?
Kdekoliv. Jsme součástí globalizovaného světa. Jsou ale samozřejmě i možná řešení v České republice s odkazem na cizí právní řád. Určitě všechno zjednodušuje, pokud by to bylo řešení v rámci Evropské unie, kde jedna ze základních svobod, je pohyb kapitálu. Tady ale nemáme vůbec žádné informace.

Stihne podle vás Andrej Babiš uskutečnit tu transakci do 30 dnů od jmenování?
Myslím si, že ano. Z toho, co pan Babiš říká, soudím, že řešení je připravené.

Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník

