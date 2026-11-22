V debatě zástupci politických stran debatovali také o změně financování veřejnoprávních médií. Okamura uvedl, že chce rušení poplatků schválit co nejrychleji. Jak by mělo ale nové financování vypadat, prozradit nechtěl. „Mechanismus jsme na koaliční radě probrali.“
Odmítl také zavedení určitých pojistek, které naopak ve vysílání ČT připustil ministr průmyslu Karel Havlíček. Ten uvedl, že se ANO nebrání ústavní pojistce.
Podle Okamury jde o soukromý postoj ministra Havlíčka, který nemá v koalici podporu. Proti jsou i Motoristé. „Nejsme pro to, aby se otevírala Ústava. Ústavní pojistky nechceme,“ uvedl Turek s tím, že změna financování nemá nic společného se samotným fungováním instituce.
„Máme o tom svou představu, ale žijeme v demokracii a budeme o tom ještě diskutovat,“ dodal s tím, že Motoristé již svůj vlastní návrh koaličním partnerům představili. Ani Turek nechtěl být konkrétnější. „Nechceme vám to říkat dopředu, když ještě není leden a není druhé čtení,“ vysvětloval.
„Je vidět, že ve vládní koalici nemají shodu na tom, jak z té šlamastiky ven,“ reagovala poslankyně Michaela Šebelová (STAN). Dodala, že vládní politici mluví nejednotně a nemají shodu na tom, jaká by měla být konečná podoba financování veřejnoprávních médií. „Jestli chcete vést dialog, myslíte to vážně s tím, že nechcete média ovládnout, tak stáhněte tento návrh,“ vyzvala vládní poslance.
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„Nějaký návrh z vládní koalice už se rýsuje,“ řekl exministr kultury a poslanec Martin Baxa (ODS) s tím, že ho jen vláda nechce nyní říct. Dodal ale, že pokud se chce vláda inspirovat severskými zeměmi, jak několikrát avizovala, tak existují dvě cesty – financování ze státního rozpočtu nebo zavedení mediální daně. Ta funguje nyní například ve Švédsku a platí ji i důchodci.
Baxa souhlasí s tím, že by se návrh měl stáhnout. „Přímé financování ze státního rozpočtu nechcete a chcete to nejspíš nahradit mediální daní pro každého dospělého člověka,“ tvrdil s tím, že vláda nedoručuje svým voličům předvolební sliby a snaží se to zastřít tématem veřejnoprávních poplatků.
Stejně jako vládní poslanci by uvítal zapojení Nejvyššího kontrolního úřadu. „Považuji za chybu, že se to kvůli kompetenčních tahanicím nestalo dříve,“ přiznal exministr.
„Myslel jsem, že se v pořadu nezasměju, ale vy jste všechno překroutil,“ řekl Okamura s tím, že mediální daň koalice neplánuje. „Přestaňte si vymýšlet. ODS už je úplně zoufalá,“ vyčetl Baxovi. Okamura argumentoval tím, že je potřeba poplatky zrušit i kvůli tomu, že si to lidé podle průzkumů přejí. „Takže to prosadíme.“
Podle Turka je situace kolem poplatků „umělou hysterií“. „Ve všech předvolebních debatách jsem říkal, že koncesionářské poplatky zrušíme,“ uvedl. Motoristé totiž měli v předvolebním programu zachování poplatků. Turek uvedl, že byl lídrem kandidátky a nepsal dané materiály. Dodal také, že neví, kdo konkrétně daný bod do programu zahrnul.
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„Je to chaos, nekoncepčnost a nikdo se v tom nevyzná. Pan poslanec ani neví, co má v programu. Vy jste si něco dali do volebního programu, vy jste s tím jako lídr nesouhlasíte a je to podvod na voliče,“ vyčetla mu Šebelová.
Shodla se s Turkem na tom, že koncesionářské poplatky nejsou pro občany nejdůležitější téma. „Je to reakce na prohrané volby a reakce na to, že neumíte řešit problémy občanů této země.“ Doplnila, že pokud budou ČT a ČRo financované ze státního rozpočtu, tak je stejně budou platit občané ze svých daní. „Slibovali jste, že Babiše pohlídáte, nepohlídali jste,“ vyčetla Turkovi.
Okamura odmítl, že vláda nemůže splnit všechny sliby, které voličům dala. „My plníme přesně programové prohlášení vlády, v letošním roce jsme například snížili cenu elektřiny o 10 %. Postupně plníme program, který jsme slíbili voličům a teď přišla řada na poplatky,“ objasňoval. Odmítl, že by se bod o poplatcích předřadil kvůli neúspěchu v senátních a komunálních volbách.
Podle Turka není nic špatného na tom, že se daný návrh zákona schvaloval v noci. „Je úplně běžné, že lidé pracují v noci. Zdravotní sestry, záchranáři, taxikáři musí být také v noci v práci a je to úplně normální.“
Dodal, že „pravičáci“ jako je on nebo jeho stranický kolega Vladimír Pikora, by televizi a rozhlas nejraději zprivatizoval. „To ale nejde,“ dodal.
Turek: Demonstrace nic nezmění
„Je dobře, že občané mohou demonstrovat. Sám jsem jich několik organizovat a je to úžasný pocit,“ Okamura. Za poplatky podle něj demonstruje jen menšina lidí. Několikrát také zopakoval, že rušení poplatků mělo SPD v předvolebním programu, a toho se nyní strana drží.
Kvůli rušení koncesionářských poplatků se konala 15. listopadu demonstrace na pražské Letné. Na tu podle organizátorů dorazilo až 400 tisíc lidí. Poslanec Filip Turek (Motoristé sobě) demonstraci nazval opoziční akcí.
Podle Šebelové byla demonstrace na Letné silným vzkazem vládě. Dodala také, že nevidí ze strany koalice snahu zahájit dialog. „Je to bagatelizace a nálepkování. Když někdo řekne, že to byla opoziční akce, tak to není dialog. Bylo tam hodně lidí a myslím si, že každá vláda, proti které protestuje tolik lidí, by nad tím neměla jen mávnou rukou,“ reagovala.
Kritizovala také příspěvek poslance za SPD Jana Nerušila, který na svých sociálních sítích sdílel fotka z Letné upravenou pomocí umělé inteligence a na které demonstranty nahradil stádem ovcí.
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„Je to urážka všech, kteří přišli. Navíc od vás, kteří neustále argumentujete svobodou slova,“ dodala směrem k předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi. „Vy urážíte celou dobu. Přestaňte poučovat ostatní a zameťte si před vlastním prahem,“ reagoval na její slova Okamura.
„Naším úkolem je s těmi lidmi mluvit,“ uvedla s tím, že by uvítala, kdy se na demonstracích objevili i koaliční poslanci a promluvili si s lidmi.
Podle Turka demonstrace nezmění další kroky vlády. „Neberu si z toho nic. Od roku 1989 se o programovém prohlášení hlasuje ve volbách, ne na Letné.“
Kritizoval také organizaci Milion chvilek za to, že nepořádala demonstrace v době, kdy byl premiérem Petr Fiala. „Není to nepolitický subjekt, není to náhodné protestování,“ dodal s tím, že jde o aktivismus a lidé měli možnost do fungování státu promluvit ve volbách.
„Já věřím v parlamentní systém v demokratickou společnost. Ne že si někdo stoupne na náměstí a bude lidem říkat, co má vláda dělat,“ vysvětloval.
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Podle Baxy je dobré na demonstrace chodit a zjistit, jací lidé na takové akce chodí a co je trápí. Reagoval i na slova Filipa Turka. „Oni lidé ve volbách přišli a řekli, co si myslí. Jsou to pro vás zlé časy. Lidé nejsou spokojeni s vašimi výsledky,“ dodal Baxa s tím, že to lidé SPD a Motoristům ukázali v komunálních a senátních volbách.